JPMorgan : des objectifs de réduction de carbone

JPMorgan Chase a annoncé vouloir aligner ses activités de financement sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. La société a publié des objectifs carbone 2030 pour les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie électrique et de la fabrication automobile.



La banque a lancé une équipe sectorielle spécialisée dans l'économie verte pour soutenir le développement et la croissance des entreprises dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies d'efficacité, de la finance durable et des technologies agricoles et alimentaires.



JPMorgan Chase a annoncé en avril dernier un objectif de financement de plus de 2.500 milliards de dollars au financement de projets liés au changement climatique et au développement durable au cours des 10 prochaines années. Le géant bancaire américains entend consacrer d'ici à 2030 un montant de quelque 1.000 milliards de dollars au financement d'initiatives 'vertes'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.