JPMorgan Chase a revu à la hausse ses perspectives de revenus pour la banque d'investissement, prévoyant un bond de 25 à 30 % au deuxième trimestre, alimenté par les marchés de capitaux, a déclaré un haut dirigeant mercredi.

Cette prévision est devenue plus optimiste qu'en mai, lorsque la banque avait prédit que les revenus de la banque d'investissement augmenteraient d'un pourcentage moyen de 10 % au deuxième trimestre.

"Les marchés de capitaux continuent d'être extrêmement robustes et la franchise globale s'est améliorée", a déclaré Troy Rohrbaugh, codirecteur général de la banque commerciale et d'investissement de JPMorgan.

Les revenus de négociation devraient s'améliorer légèrement, dépassant l'estimation précédente de la banque qui tablait sur un gain en pourcentage à un chiffre.

Au premier trimestre, les revenus de trading de JPMorgan ont chuté de 5 % pour atteindre 8 milliards de dollars, les revenus provenant des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ayant baissé de 7 %, tandis que les actions sont restées stables.

En revanche, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 27 % pour atteindre 2 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à l'augmentation des commissions liées à la souscription de titres de créance et d'actions.

Le conseil d'administration de JPMorgan a désigné M. Rohrbaugh comme candidat potentiel à la succession du PDG Jamie Dimon, qui devrait quitter ses fonctions dans moins de cinq ans.

Les autres candidats sont Jennifer Piepszak, co-directrice générale de la banque commerciale et d'investissement, Marianne Lake, directrice générale de la banque de consommation et de proximité, et Mary Erdoes, directrice générale de la gestion d'actifs et de patrimoine.

M. Rohrbaugh a présenté les changements intervenus dans la direction de la division Wall Street de la banque, y compris sa propre promotion en janvier pour la diriger aux côtés de Mme Piepszak.

"Dans de nombreuses entreprises, lorsqu'on crée des co-directeurs, cela devient un combat en cage - ce n'est absolument pas la façon dont JPMorgan fonctionne", a déclaré M. Rohrbaugh.

Compte tenu de leurs expériences respectives, M. Rohrbaugh se concentre généralement sur les marchés, tandis que M. Piepszak se concentre sur la banque d'investissement, et ils gèrent conjointement les paiements.

"Cela dit, si je prends l'avion, tout le monde dans les marchés appellera Jenn (Piepszak) et c'est elle qui prendra la décision", a déclaré M. Rohrbaugh. Et Jamie nous tiendra conjointement responsables du résultat et de tout ce qui est vraiment stratégique... Jamie peut vous emmener n'importe où". Jamie peut vous emmener n'importe où.

M. Rohrbaugh, qui a négocié des options sur devises au début de sa carrière, a déclaré que la Réserve fédérale retarderait probablement les réductions de taux d'intérêt au-delà des attentes du marché.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés plus tôt mercredi et a repoussé le début des réductions de taux jusqu'en décembre. (Reportage de Nupur Anand à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Lananh Nguyen et Daniel Wallis)