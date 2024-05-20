* LE DIRECTEUR FINANCIER DE JPMORGAN, JEREMY BARNUM, DÉCLARE QUE LE CAPITAL RÉGLEMENTAIRE EST MANIFESTEMENT UNE "GRANDE" INCERTITUDE - JOUR DE L'INVESTISSEUR
* LES DÉPENSES TECHNOLOGIQUES DEVRAIENT ATTEINDRE 17 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2024, SELON M. BARNUM DE JPMORGAN
* JPMORGAN S'ATTEND À CE QUE LE TAUX D'IMPAYÉS NETS DES CARTES DE CRÉDIT SOIT DE 3,4 % EN 2024, PLUS BAS QUE LES 3,5 % ESTIMÉS PLUS TÔT
* LE PRÉSIDENT DE JPMORGAN, M. BARNUM, ESTIME QU'IL EST LOGIQUE QUE NOUS AUGMENTIONS LE MONTANT DES RACHATS PAR RAPPORT AU RYTHME RÉCENT D'ENVIRON 2 MILLIARDS DE DOLLARS PAR TRIMESTRE.
* JPMORGAN'S BARNUM SAYS WELL DON'T SEE PARTICULARLY COMPELLING OPPORTUNITIES TO DEPLOY CAPITAL Couverture complémentaire de l'entreprise :