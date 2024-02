JPMorgan Chase a déclaré mardi qu'elle se lançait dans l'une des expansions de succursales bancaires les plus agressives de ces dernières années, avec des plans visant à ajouter plus de 500 nouveaux établissements aux États-Unis d'ici 2027 afin d'élargir son empreinte dans les régions où elle est sous-représentée.

Cet investissement de plusieurs milliards de dollars se traduira par l'ouverture de nouvelles agences à Boston, Charlotte, dans la région de Washington D.C., à Minneapolis et à Philadelphie, notamment, a indiqué la banque.

Elle n'a pas précisé le montant exact de l'investissement.

La stratégie d'expansion agressive de JPMorgan intervient alors que d'autres prêteurs ont réduit leur présence. Selon S&P Global Market Intelligence, le nombre de succursales actives aux États-Unis s'élevait à 77 690 après 123 fermetures et 80 ouvertures au mois d'octobre.

JPMorgan disposait du plus grand réseau à la fin de l'année 2023, avec 4 897 agences. Son rival Bank of America, qui a également ouvert de nouvelles succursales, en avait 3 845 à la fin du mois de décembre.

Soutenue par la résistance des consommateurs et par l'augmentation des revenus provenant des paiements d'intérêts des clients à la suite de la hausse des coûts d'emprunt par la Réserve fédérale, JPMorgan a enregistré un bénéfice annuel record en 2023.

Les nouvelles agences de la banque disposeront généralement d'une zone de consultation où les clients pourront avoir une conversation privée et où la ligne de guichet ne sera pas le point central, a déclaré à Reuters Jennifer Roberts, directrice générale de Chase Consumer Banking.

"Notre réseau de succursales est l'une des principales raisons pour lesquelles les clients ouvrent des comptes chez nous et il nous a aidés à attirer des dépôts", a déclaré Mme Roberts. "Nous considérons nos agences comme une vitrine pour l'ensemble de la société et comme un point d'ancrage qui nous permet d'élargir notre relation avec les clients, car nous voulons être leur principal partenaire financier.

Marianne Lake, directrice générale des services bancaires aux particuliers et aux collectivités de JPMorgan, a déclaré lors d'une conférence d'investisseurs en décembre que la banque continuait d'investir dans son réseau d'agences et que sa part de marché était inférieure à 5 % dans 17 des 50 principaux marchés où elle tente de se développer.

Au cours des cinq dernières années, la banque a ajouté 650 nouvelles agences, a déclaré M. Lake lors de sa présentation à la journée des investisseurs en mai dernier.

Le mois dernier, elle a été nommée seule directrice générale de la division "consommateurs", qu'elle dirigeait auparavant avec Jennifer Piepszak.

Le prêteur prévoit également de rénover près de 1 700 de ses autres agences existantes aux États-Unis et d'embaucher 3 500 personnes supplémentaires pour son réseau d'agences. Fin décembre, la banque employait 309 926 personnes dans le monde, soit plus que n'importe laquelle de ses consœurs.

JPMorgan prévoit également de fermer 30 agences supplémentaires sur les quelque 60 qu'elle a acquises lors du rachat de la First Republic Bank l'année dernière, a déclaré M. Roberts. First Republic avait 84 succursales dans huit États, et peu après l'acquisition, JPMorgan avait annoncé qu'elle en fermerait environ 21.

Le prêteur travaille également à la transformation de plus de 20 des agences First Republic en agences JPMorgan qui se distingueront par leur image de marque et leur design des agences Chase et qui s'adresseront à une clientèle aisée, a indiqué la banque.

First Republic était le plus grand prêteur américain à faire faillite depuis 2008. JPMorgan a déclaré que son intégration était en bonne voie. (Reportage de Nupur Anand à New York ; Rédaction de Jamie Freed)