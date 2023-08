Un juge fédéral a rejeté une plainte d'actionnaires accusant Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase, et son conseil d'administration d'avoir ignoré les signaux d'alerte concernant l'ancien client en disgrâce Jeffrey Epstein.

Dans une décision rendue mercredi soir, le juge fédéral Jed Rakoff a déclaré que les actionnaires menés par les fonds de pension de Miami et de Pittsburgh n'avaient pas demandé directement au conseil d'administration de la banque de répondre à leurs préoccupations, ou n'avaient pas démontré qu'il serait vain de le faire, avant d'intenter une action en justice.

Le juge, basé à Manhattan, a déclaré qu'il expliquerait son raisonnement en temps voulu. M. Rakoff n'a pas répondu aux accusations spécifiques concernant les relations de la plus grande banque américaine avec M. Epstein.

Epstein est mort par suicide dans une prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel.

Les avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actionnaires avaient accusé Dimon, sept autres administrateurs et Jes Staley, un ancien responsable de la banque privée et de la banque d'investissement, de s'être "mis la tête dans le sable" alors qu'Epstein utilisait ses comptes pour poursuivre les abus commis sur des jeunes femmes et des jeunes filles.

L'action en justice dite "dérivée" visait à obtenir des défendeurs ou de leurs assureurs qu'ils versent des dommages-intérêts à JPMorgan, au profit des actionnaires.

M. Rakoff supervise également deux procès liés à Epstein intentés contre JPMorgan par les îles Vierges américaines, où le financier possédait deux îles voisines, et par des victimes d'Epstein.

Les îles Vierges américaines réclament au moins 190 millions de dollars de dommages et intérêts, tandis qu'un règlement de 290 millions de dollars avec les victimes attend l'approbation finale du tribunal.

JPMorgan poursuit Staley, qui a exprimé des regrets pour son amitié avec Epstein et a nié avoir eu connaissance de son trafic sexuel, pour couvrir ses pertes dans les deux procès.

M. Staley a également été directeur général de Barclays de 2015 à 2021.

L'affaire est City of Miami General Employees & Sanitation Employees Retirement Trust et al v Dimon et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-03903. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Leslie Adler)