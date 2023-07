Les prêteurs américains qui espéraient obtenir facilement des autorisations de fusion dans le sillage de la crise bancaire du mois de mars devraient plutôt s'attendre à un examen rigoureux de la part des régulateurs préoccupés par la stabilité financière, a déclaré à Reuters le directeur du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB).

Rohit Chopra a également déclaré dans une interview que l'agence poursuivait ses efforts d'application de la loi malgré les multiples suspensions imposées par les juges fédéraux sur les litiges du CFPB en raison d'une contestation devant la Cour suprême.

"Les banques peuvent s'attendre à un examen plus rigoureux des demandes. L'encre du tampon a séché et... j'espère que les régulateurs passeront du rôle de meneur de jeu à celui d'arbitre", a déclaré M. Chopra, qui siège également au conseil d'administration de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), laquelle joue un rôle central dans le processus d'approbation des fusions bancaires.

Le ton de M. Chopra contraste avec celui de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et du contrôleur intérimaire de la monnaie, Michael Hsu, qui, ces dernières semaines, ont semblé disposés à conclure des accords visant à stabiliser le secteur des banques de taille moyenne en difficulté, qui a connu cette année trois des quatre plus importantes faillites bancaires jamais enregistrées aux États-Unis.

Les dirigeants des banques, quant à eux, se plaignent que la lenteur des régulateurs et l'incertitude causée par les réformes réglementaires imminentes ont fait chuter l'activité de fusion parmi les banques saines à des niveaux historiquement bas.

"Il ne fait aucun doute que les décisions prises dans le passé concernant les fusions n'ont pas atteint le niveau de rigueur analytique qu'elles auraient dû avoir", a déclaré M. Chopra, refusant de citer des exemples précis.

La vente de la First Republic Bank, en avril, à la plus grande banque du pays, JPMorgan Chase, a permis au géant de Wall Street de devenir encore plus grand, en dépit d'une loi interdisant la concentration de plus de 10 % des dépôts du pays auprès d'un seul prêteur. Cette décision a suscité l'ire de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui a contribué à la création du CFPB et a soutenu Mme Chopra pour le poste de directrice.

Les réformateurs financiers du parti démocrate s'opposent à ce que les banques soient "trop grandes pour faire faillite".

La semaine dernière, JPMorgan a annoncé des bénéfices records pour le deuxième trimestre, soutenus en partie par l'acquisition de First Republic, que les autorités de régulation ont approuvée en vertu d'une exception légale pour la vente de banques sous séquestre gouvernemental et parce que son offre impliquait le coût le plus bas pour le fonds d'assurance-dépôts du gouvernement.

"Il est certain que l'on peut se demander si ce résultat est idéal", a déclaré M. Chopra, en soulignant qu'il y avait d'autres soumissionnaires que JPMorgan.

En mai, M. Chopra a demandé à la FDIC de modifier les directives relatives aux fusions bancaires. Il a refusé de discuter des changements possibles, mais a déclaré que le processus d'approbation évoluait déjà, citant un examen des lignes directrices sur les fusions bancaires entrepris en 2022.

Dans une affaire récente, il a noté que la FDIC n'avait pas autorisé de retards dans les cessions visant à résoudre des problèmes de concurrence ou à imposer des clauses de non-concurrence au personnel susceptible de chercher du travail dans des banques concurrentes.

Le CFPB est confronté à un recours devant la Cour suprême concernant la constitutionnalité de son financement, ce qui a conduit les juges fédéraux à geler au moins six des vingt dossiers d'application en cours de l'agence jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, selon les dossiers des tribunaux fédéraux.

"Il ne fait aucun doute que certaines incertitudes juridiques pourraient conduire à des litiges plus longs ou prolongés", a déclaré M. Chopra.

"Nous continuons malgré tout à obtenir des résultats concrets", a-t-il ajouté, rappelant les récentes actions entreprises contre Bank of America, Wells Fargo et d'autres, "mais cela n'aide certainement pas". (Reportage de Douglas Gillison ; Rédaction de Michelle Price et Jamie Freed)