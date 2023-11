La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) enquête sur d'éventuelles fautes commises par des cadres et des membres du conseil d'administration de la First Republic Bank, ce qui laisse entrevoir de lourdes sanctions pour les anciens patrons de la banque en faillite.

"Nous pouvons confirmer qu'une enquête D&O sur First Republic est en cours", a déclaré un porte-parole à Reuters mercredi, faisant référence aux administrateurs et dirigeants de la banque. L'autorité de régulation n'a pas fourni d'autres détails.

Cette enquête, qui n'avait pas été signalée auparavant, est la troisième que la FDIC a ouverte sur les faillites bancaires du début de l'année, qui ont coûté environ 32 milliards de dollars au fonds d'assurance des dépôts du gouvernement fédéral.

Le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a déclaré en mars que l'agence enquêtait également sur d'éventuelles fautes professionnelles liées à l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank New York. La FDIC n'a pas fourni d'informations actualisées sur ces enquêtes.

Les trois banques, qui détenaient ensemble plus de 500 milliards de dollars d'actifs, ont fait faillite à la suite de retraits massifs des déposants. Les autorités de régulation ont déclaré que chacune d'entre elles avait fait preuve d'une gestion des risques insuffisante et qu'elles géraient des niveaux élevés de dépôts non assurés.

Comme pour SVB et Signature Bank, la FDIC cherche à savoir si les dirigeants et les membres du conseil d'administration de First Republic ont enfreint les règles qui les obligent à agir au mieux des intérêts de la banque.

En vertu de la loi fédérale, la FDIC peut interdire aux anciens administrateurs et dirigeants de travailler dans le secteur et leur infliger des amendes en cas de manquement à leur obligation fiduciaire et de pratiques dangereuses ou douteuses impliquant de la malhonnêteté ou un "mépris délibéré ou continu" pour le bien-être d'une banque.

L'ancien président-directeur général de First Republic, Michael Roffler, et l'ancien président exécutif, James Herbert, n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire. Les avocats représentant les membres indépendants du conseil d'administration de la banque n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En mai, M. Roffler a déclaré aux législateurs que les régulateurs n'avaient jamais exprimé la moindre inquiétude quant à la stratégie, aux liquidités ou à la gestion de la banque et que celle-ci avait été "contaminée du jour au lendemain" par la panique des déposants de SVB et de Signature Bank.

Bien que la FDIC ait l'habitude d'enquêter sur les faillites bancaires - ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des actes répréhensibles - l'enquête ajoute à l'examen réglementaire de la direction des banques en faillite.

Le ministère américain de la justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) examinent les transactions boursières et les déclarations faites par First Republic avant la faillite de la banque, selon une source ayant connaissance de l'enquête. Bloomberg avait déjà fait état de cette enquête.

Les autorités de régulation du Massachusetts enquêtent également sur les ventes d'actions effectuées par les initiés de First Republic, selon Reuters. Les enquêteurs fédéraux enquêtent également sur l'effondrement de SVB, selon Reuters et d'autres sources.

Lors de témoignages devant le Congrès, d'anciens dirigeants de SVB et de Signature ont nié avoir commis des actes répréhensibles ou une mauvaise gestion de leurs banques.

PAS D'ACTION

Les implosions de SVB et de Signature Bank en mars ont déclenché une ruée sur les dépôts à First Republic. Malgré les efforts déployés pour stabiliser le prêteur en difficulté, celui-ci a fait faillite en mai et a été vendu à JPMorgan Chase & Co. Il s'agit de la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière mondiale de 2007-2009.

First Republic était particulièrement vulnérable parce qu'elle s'appuyait excessivement sur des dépôts non assurés, se développait rapidement - avec des prêts et des financements concentrés de manière à accroître les risques - et n'avait pas prévu de manière adéquate la possibilité que la Réserve fédérale augmente fortement les taux d'intérêt, a déclaré la FDIC.

Dans un rapport publié en septembre, la FDIC a également souligné les décisions prises par le conseil d'administration de First Republic au cours du second semestre 2022, alors qu'il était confronté à de sérieux signaux d'alarme.

À deux reprises au moins, le conseil d'administration a décidé collectivement de "ne pas prendre d'autres mesures" après avoir appris que l'un de ses modèles de risque clignotait au rouge, ce qui a amené les superviseurs de la FDIC à s'inquiéter du "manque d'urgence" de la banque face au problème.

Un modèle prévoyait qu'une augmentation de 200 points de base des taux d'intérêt pourrait plus qu'anéantir les fonds propres de la banque.

Lorsque la Fed a relevé ses taux en 2022, First Republic a subi des pertes latentes croissantes dans son portefeuille de prêts qui ont fini par dépasser le niveau de ses fonds propres, ce qui a sapé la confiance du public et contribué à la ruée fatale sur la banque, a déclaré la FDIC. (Reportage de Douglas Gillison à Washington et de Christine Prentice à New York, avec l'aide de Michelle Price et Matthew Lewis)