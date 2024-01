La rémunération de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a augmenté d'environ 4,3 % pour atteindre 36 millions de dollars en 2023, a indiqué la banque jeudi.

Le dirigeant de la plus grande banque américaine a touché 34,5 millions de dollars pour 2022 et 2021, dans un contexte d'incertitude économique, de tensions géopolitiques et d'effets persistants de la pandémie de COVID-19.

La rémunération de Dimon pour 2023 comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars et un bonus de performance de 34,5 millions de dollars, dont 5 millions de dollars en espèces et 29,5 millions de dollars en actions, selon un document réglementaire.

"La rémunération annuelle pour 2023 reflète la gestion de l'entreprise par M. Dimon, avec une croissance dans tous ses secteurs d'activité leaders sur le marché, des résultats financiers records et un bilan solide", a déclaré le conseil d'administration de la banque dans le document.

"En outre, l'entreprise a su guider et soutenir ses clients dans la tourmente des banques régionales et a mené à bien l'acquisition de First Republic", a ajouté la banque.

L'année dernière, JPMorgan a réalisé le plus gros bénéfice annuel de son histoire. Après avoir acquis la First Republic Bank en mai, ses revenus nets d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles payent sur les dépôts - ont atteint des niveaux record.

Âgé de 67 ans, le directeur de la banque dirige JPMorgan depuis 2005. Sa valeur nette est estimée à 1,7 milliard de dollars, selon Forbes.

M. Dimon et sa famille ont l'intention de vendre 1 million de leurs 8,6 millions d'actions, a déclaré le prêteur en octobre.

La décision de vendre des actions n'est pas liée à la succession à la tête de l'entreprise et M. Dimon n'a pas l'intention de vendre d'autres actions, mais il pourrait envisager de le faire à l'avenir, a déclaré un porte-parole de la société à l'époque. (Reportage de Nupur Anand à New York et d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; rédaction de Lananh Nguyen et Marguerita Choy)