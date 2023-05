La sénatrice Elizabeth Warren demande des informations à l'ancien PDG de First Republic - WSJ

Mme Warren a posé une douzaine de questions à l'ancien PDG, portant sur la connaissance qu'avait M. Roffler des problèmes de la banque avant qu'elle ne s'effondre, sur les pratiques salariales et sur les ventes d'actions, selon le rapport.

Le bureau de M. Warren n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que M. Roffler n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les régulateurs ont saisi la First Republic Bank en difficulté et JPMorgan Chase a accepté d'acheter la majorité des actifs du créancier en début de semaine, marquant la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.