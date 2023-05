La sénatrice Warren demande des détails sur la vente "troublante" de First Republic à JPMorgan

La sénatrice américaine Elizabeth Warren interroge les autorités fédérales de régulation bancaire sur leur décision de vendre la First Republic Bank à la plus grande banque du pays, JP Morgan Chase.

Dans une lettre envoyée mercredi à l'Office of the Comptroller of the Currency et à la Federal Deposit Insurance Corporation, Mme Warren a déclaré que l'opération était "profondément troublante" et a demandé des précisions sur la manière dont les agences ont décidé d'organiser cette vente particulière, qui a permis à JPM de devenir encore plus grande.

"Le résultat net de ces machinations est que [...] la plus grande banque du pays - déjà trop grande pour faire faillite - a obtenu une bonne affaire sur une banque en faillite qui l'a rendue encore plus grande. C'est un résultat troublant, qui me laisse avec de nombreuses questions", a-t-elle écrit.

La FDIC a annoncé ce mois-ci qu'elle avait saisi First Republic et l'avait vendue à JPM dans le cadre d'une transaction qui, selon ses estimations, coûterait 13 milliards de dollars à son fonds d'assurance des dépôts. Les porte-parole de l'OCC et de la FDIC se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole de JPM n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Elle a notamment demandé aux régulateurs de fournir des détails sur la manière dont ils ont analysé les soumissionnaires pour la banque en faillite et sur les restrictions supplémentaires auxquelles JPM devrait faire face en raison de sa taille plus importante.

Mme Warren a également insisté sur ce point auprès de Michael Hsu, le contrôleur de la monnaie par intérim, lors d'une audition jeudi. Elle a fait remarquer que la FDIC est tenue par la loi de vendre une banque à un soumissionnaire au moindre coût pour son fonds d'assurance des dépôts, mais que l'OCC devrait prendre en compte d'autres facteurs, tels que la stabilité financière, avant d'approuver une telle fusion.

M. Hsu a déclaré que l'OCC devait prendre en compte toute une série de facteurs lors de l'évaluation d'une fusion avec une banque en faillite, en mettant l'accent sur le maintien de la stabilité et sur une action gouvernementale "coordonnée et en temps utile". (Reportage de Pete Schroeder ; Rédaction de David Gregorio)