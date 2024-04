Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a salué le leadership et la puissance économique des États-Unis dans une lettre annuelle aux actionnaires, lundi, qui invoque "la liberté et la justice pour tous".

M. Dimon, qui dirige la plus grande banque américaine, a célébré l'exceptionnalisme américain dans son message annuel, qui est largement lu par les investisseurs. Il y souligne l'importance de la puissance militaire du pays - et de son soutien à l'Ukraine - parallèlement à sa force économique. Le PDG a consacré 15 pages à la politique publique dans sa lettre de 59 pages, contre cinq l'année dernière.

"Même l'Amérique, la nation la plus prospère de la planète avec ses vastes ressources, doit concentrer ses ressources sur les tâches complexes et difficiles qui l'attendent", écrit-il.

M. Dimon, qui a pris les rênes de la banque en 2006, fait partie d'un groupe de PDG du secteur financier dont les noms ont été évoqués pour occuper des postes économiques de haut niveau au sein du gouvernement. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que des alliés de l'ancien président américain Donald Trump envisageaient de nommer des cadres supérieurs de Wall Street, dont M. Dimon, au poste de secrétaire au Trésor.

JPMorgan a refusé de commenter ces spéculations et a déjà déclaré que M. Dimon n'avait pas l'intention de se présenter aux élections.

"J'ai un cœur de démocrate et un cerveau de républicain", a déclaré M. Dimon.

a déclaré à CNBC

lors d'une interview en janvier. Le PDG, un démocrate qui a déjà critiqué son propre parti, a déclaré qu'ils devraient être plus respectueux des millions de citoyens qui ont voté pour Donald Trump. Il a également reconnu que l'ancien président avait "en quelque sorte raison" sur certaines politiques relatives à l'immigration, à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et à la Chine.

M. Dimon ne soutenait aucun candidat à la présidence sur CNBC, a déclaré Joe Evangelisti, porte-parole de la société.

M. Dimon a évoqué l'écart croissant entre les salaires, qui a conduit à "l'effritement du rêve américain" et fait que certains Américains se sentent délaissés alors que d'autres deviennent plus riches. Il a recommandé d'améliorer l'éducation et d'augmenter les crédits d'impôt pour les travailleurs à faible revenu.

Le PDG milliardaire a obtenu une augmentation de 4 %, soit 36 millions de dollars pour 2023, après que JPMorgan a enregistré un bénéfice annuel record.

En mai dernier, le PDG, âgé de 68 ans, a indiqué qu'il

pourrait partir

dans 3 ans et demi.

Le conseil d'administration de la banque a déclaré qu'un

une transition ordonnée de l'administrateur délégué

est l'une de ses principales priorités à moyen terme, en nommant des candidats potentiels dans sa circulaire de sollicitation de procurations de lundi. Il s'agit de Jennifer Piepszak et Troy Rohrbaugh, récemment nommés co-directeurs généraux de sa banque commerciale et d'investissement élargie, et de Marianne Lake, directrice générale de sa banque de consommation et de proximité.

En matière de politique étrangère, M. Dimon a plaidé pour que les États-Unis signent davantage d'accords commerciaux et a déclaré qu'ils devraient adopter une position ferme à l'égard de la Chine, tout en restant engagés.

La lettre du PDG contient également une réimpression d'un article écrit en 1992 par l'ancien sénateur américain George McGovern, un libéral démocrate de premier plan dont les positions contre la guerre du Viêt Nam lui ont coûté la course à la présidence de 1972 contre le républicain Richard Nixon.

L'article, intitulé "A Politician's Dream Is a Businessman's Nightmare" (Le rêve d'un politicien est le cauchemar d'un homme d'affaires), aborde les défis liés à la gestion d'une petite entreprise et le rôle du gouvernement dans l'encouragement de la croissance économique.

Par ailleurs, M. Dimon a réitéré son opposition aux règles plus strictes en matière de capital bancaire proposées par les autorités de réglementation américaines. Le projet de réglementation pourrait rendre les marchés moins transparents et nuire aux consommateurs en rendant les prêts plus coûteux, a écrit M. Dimon. Il a également appelé à une simplification des règles et à une meilleure collaboration entre les banques et les régulateurs.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier que les régulateurs apporteraient des modifications importantes au projet controversé.

M. Dimon a également plaidé en faveur d'un plus grand nombre d'approbations de fusions à un moment où les prêteurs sont confrontés à une concurrence accrue de la part des entreprises fintech et des sociétés de crédit privées.

"Les banques devraient être autorisées à poursuivre leurs stratégies individuelles, y compris les fusions et les acquisitions, comme elles l'entendent", a déclaré Dimon.

La consolidation bancaire a été mise en lumière après la faillite de trois prêteurs régionaux l'année dernière, qui a semé le trouble dans le secteur. JPMorgan a racheté l'an dernier l'une des banques en faillite, First Republic.

Par ailleurs, M. Dimon a maintenu son opinion selon laquelle l'inflation pourrait être plus persistante que ne le prévoient les marchés, ce qui inciterait à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé.

"En dépit d'un contexte troublant, y compris les turbulences des banques régionales de l'année dernière, l'économie américaine continue de résister, les consommateurs continuent de dépenser, et les marchés s'attendent actuellement à un atterrissage en douceur", a-t-il écrit.

Il a toutefois cité les dépenses du gouvernement américain, le resserrement quantitatif et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient comme des facteurs potentiellement perturbateurs.

"Ces forces importantes et quelque peu sans précédent nous incitent à rester prudents", a écrit M. Dimon.

Il a également abordé la question du vote de la banque lors des élections d'entreprise, un sujet brûlant après que les actionnaires de Walt Disney ont voté la semaine dernière pour empêcher le gestionnaire de fonds spéculatif Nelson Peltz d'entrer dans la salle du conseil d'administration du géant du divertissement.

La banque donne à ses gestionnaires de fonds plus de poids dans les votes des entreprises en les ajoutant à son comité de procuration nord-américain afin "d'accroître la diversité des points de vue", a-t-il déclaré. Elle s'appuiera également moins sur les sociétés de conseil en matière de procuration, telles que Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis, qui exercent une "influence indue" sur les votes des investisseurs, a déclaré M. Dimon. (Reportage de Nupur Anand à New York ; rédaction de Lananh Nguyen, Miral Fahmy et Marguerita Choy)