La plus grande banque américaine par ses actifs a enregistré un bénéfice de 8,28 milliards de dollars, soit 2,63 $ par action, au cours du trimestre terminé le 31 mars, comparativement à 14,3 milliards de dollars, soit 4,50 $ par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 2,69 $ par action, selon Refinitiv. Il n'était pas immédiatement clair si les chiffres rapportés étaient comparables aux estimations.