Le bitcoin dépasse les 60'000 dollars

LONDRES (awp/afp) - Le prix du bitcoin s'approchait de son plus haut historique lundi, porté par le vent qui fait battre des records à tous les marchés et par l'approche de l'introduction boursière d'une des plus grandes plateformes de ventes de cryptomonnaies, Coinbase.

La première des cryptomonnaies s'échangeait pour 60'223 dollars vers 10H05 GMT (+0,94%). Son record atteint mi-mars se situe à 61'742 dollars.

Le numéro 2 du secteur, l'ethereum, gagnait pour sa part 0,57% à 2155 dollars, après avoir atteint plus tôt lundi un record historique à 2200 dollars.

L'ensemble du marché des cryptomonnaies atteignait une taille de plus de 2000 milliards de dollars, selon le site spécialisé Coinmarketcap, qui recense plus de 9000 différentes cryptomonnaies et évalue leur marché en multipliant leur prix par le nombre de "pièces" émises.

Le marché ne cesse de gonfler: l'ensemble des cryptomonnaies valait moins de 500 millions de dollars fin novembre 2020.

De nombreux investisseurs traditionnels se tournent vers la première des cryptomonnaies, et des grands noms de Wall Street comme JP Morgan ou Black Rock proposent désormais à leurs clients des fonds spécialisés.

"La première introduction boursière d'une plateforme d'échange pourrait renforcer l'idée que les cryptomonnaies ont leur place dans la finance traditionnelle", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Coinbase a été fondé en 2012 à San Francisco et fournit des services d'achats, de ventes et de gestion de portefeuilles de cryptomonnaies.

Selon les dernières informations publiées par Coinbase, plus de 56 millions d'utilisateurs particuliers ont ouvert un compte sur la plateforme, qui leur permet notamment d'acheter ou de vendre des bitcoins, entiers ou par fraction.

Si l'utilisation de cryptomonnaies comme moyen de paiement reste minimale, certains investisseurs parient que le bitcoin deviendra une forme d'or numérique: un actif de valeur dont l'émission n'est pas contrôlé par une banque centrale.

Le marché des cryptomonnaies n'est par ailleurs pas le seul à battre des records récemment: l'appétit des investisseurs américains a poussé les indices du Nasdaq et du S&P 500 à de nouveaux sommets historiques vendredi.

