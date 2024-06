JPMorgan Chase voit les signes d'une amélioration de l'économie en Chine qui soutiendra les activités de la banque dans le pays après une période morose, a déclaré Mary Erdoes, directrice générale de la gestion d'actifs et de patrimoine.

Les entreprises américaines évaluent leurs perspectives en Chine alors que la reprise économique est inégale et que les relations entre les deux pays se détériorent. Pour les banques, l'atonie des marchés de capitaux a pesé sur l'activité en Chine, et les investisseurs surveillent l'effet des mesures de soutien du gouvernement sur l'économie.

"L'environnement commercial en Chine a été difficile ces dernières années, mais le sentiment a commencé à devenir plus optimiste en mars", a déclaré M. Erdoes lors d'une interview au siège de la banque à New York.

Les dépenses de consommation en Chine montrent quelques signes de reprise et, bien que le pays soit toujours confronté à des problèmes immobiliers, le gouvernement cherche des moyens d'y remédier, deux "signes positifs", a-t-elle ajouté.

M. Erdoes, l'un des quatre cadres récemment désignés par le conseil d'administration de la banque comme successeur potentiel du PDG Jamie Dimon lorsque celui-ci se retirera, s'est rendu en Chine le mois dernier pour faire une présentation lors d'un sommet annuel sur la Chine mondiale organisé par la banque à Shanghai.

La participation a augmenté par rapport à l'année dernière pour atteindre plus de 3 000 délégués de 33 pays, les clients cherchant à évaluer s'ils doivent relancer leurs investissements en Chine, a-t-elle déclaré. "Les investisseurs à long terme savent et comprennent que la Chine est un marché très important, et nous continuons à y développer nos activités", a-t-elle déclaré, sans donner plus de détails.

JPMorgan est devenu le premier propriétaire étranger d'une société de courtage en Chine en 2021 et son unité de gestion d'actifs en Chine emploie 400 personnes. Elle fait partie de celles qui ont supprimé des emplois dans le pays cette année, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier.

M. Dimon a déclaré le mois dernier à Shanghai que certaines parties de ses activités de banque d'investissement en Chine avaient "dégringolé" ces dernières années, a rapporté le Financial Times.

Mme Erdoes, dont l'entreprise gère plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs, a organisé en septembre une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et des milliardaires américains à New York pour discuter des investissements en Ukraine, un pays qu'elle a visité à quatre reprises.

Le prêteur a offert des conseils à Zelenskiy sur les politiques économiques et la croissance, et Erdoes a réuni d'autres milliardaires à Davos, en Suisse, en janvier, pour discuter de l'aide et des opportunités d'investissement en Ukraine après la fin de la guerre avec la Russie.

"Nous travaillons sur des questions de développement essentielles à leurs efforts de reconstruction et explorons les moyens de mettre nos clients en contact avec les entreprises de ce pays une fois qu'une solution pacifique aura été trouvée, si tout va bien", a déclaré M. Erdoes.

La Banque mondiale estime que l'Ukraine pourrait avoir besoin de près de 500 milliards de dollars pour reconstruire son économie.

Mme Erdoes s'est intéressée personnellement au pays, voyageant avec sa famille, y compris ses trois filles, en Pologne pour faire du bénévolat dans un orphelinat pour enfants ukrainiens en 2022.

Elle et sa famille ont collecté plus de 92 000 dollars pour des organisations caritatives soutenant les familles ukrainiennes, selon un site de collecte de fonds dont la banque a confirmé qu'il avait été mis en place par sa famille.

SUCCESSION

M. Dimon, qui dirige le plus grand établissement de crédit américain depuis plus de 18 ans, a déclaré qu'il prévoyait de quitter ses fonctions dans moins de cinq ans.

Outre M. Erdoes, les autres candidats identifiés pour le poste de directeur général sont Jennifer Piepszak et Troy Rohrbaugh, codirecteurs généraux de la banque commerciale et d'investissement, et Marianne Lake, directrice générale de la banque des consommateurs et de la banque de proximité.

Si JPMorgan nomme une femme au poste de PDG, elle ne sera que la deuxième femme à la tête d'une grande banque de Wall Street après Jane Fraser de Citigroup, nommée en 2021.

"Construire un lieu de travail diversifié ne se fait pas en un jour", a déclaré M. Erdoes. "Nous sommes sur cette voie depuis plusieurs décennies. (Reportage de Nupur Anand à New York ; Rédaction de Lananh Nguyen et Jan Harvey)