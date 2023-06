Le président de JPMorgan déclare que la demande de prêts diminue et que le ralentissement de l'économie américaine pèse.

"Il ne fait aucun doute que les banques régionales et les petites banques accumulent des liquidités et des capitaux, et qu'elles prêtent donc un peu moins", a déclaré M. Pinto aux investisseurs vendredi. "Je ne pense pas que les grandes banques aient vraiment modifié leurs normes de prêt... il n'y a pas une énorme demande de prêt en premier lieu.

La consommation reste positive, mais certains signes indiquent que l'économie ralentit, a déclaré M. Pinto. Il s'attend à ce que la Réserve fédérale relève encore ses taux.

"Il est probable que la Fed s'approche des 5,5 %, puis qu'elle fasse une pause pour évaluer si les efforts déployés pour freiner l'inflation ont porté leurs fruits, a déclaré M. Pinto. Si l'inflation s'accélère encore, la Fed pourrait relever ses taux de 50 points de base en procédant à une série de hausses moins importantes.

Il y aura une "récession à un moment donné", a déclaré M. Pinto. "Mais je ne vois pas de crise pour le moment. Il s'agit simplement d'un ralentissement de l'économie", a-t-il ajouté.

M. Pinto a rejoint ses rivaux en avertissant que le ralentissement de l'économie et les perspectives incertaines rendraient cette année difficile pour la banque d'investissement, mais il a souligné que JPMorgan continuerait à investir dans les fusions et les acquisitions.

Les revenus de la banque d'investissement et de trading de JPMorgan devraient baisser de 15 % au deuxième trimestre, a déclaré M. Pinto le mois dernier lors de la journée annuelle des investisseurs de la banque.

L'incertitude et la volatilité accrue des marchés, alors que les banques centrales approchent de la fin de leurs cycles de resserrement monétaire, ont fait chuter la demande de services bancaires d'investissement.

La banque rivale Goldman Sachs a déclaré que ses revenus tirés des transactions et du négoce pourraient chuter de 25 % au deuxième trimestre, ce qui entraînerait des suppressions d'emplois.

Andy Saperstein, co-président de Morgan Stanley, a averti mercredi que les résultats des activités de trading seraient "sensiblement en baisse" au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que "la banque d'investissement est également en grande difficulté".

Bank of America Corp s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement et les revenus de trading soient globalement stables ce trimestre.