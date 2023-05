Le régulateur bancaire américain se dit "ouvert" aux fusions bancaires

Un régulateur bancaire américain a l'intention de dire aux parlementaires que son agence est "ouverte d'esprit" en ce qui concerne les fusions bancaires potentielles et qu'elle agirait en temps utile sur toute proposition d'accord.

"L'OCC s'engage à faire preuve d'ouverture d'esprit lors de l'examen des propositions de fusion et à agir en temps utile sur les demandes, conformément aux exigences de la loi sur les fusions bancaires", a déclaré Michael Hsu, le contrôleur intérimaire de la monnaie, dans un témoignage préparé et publié lundi par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Ces remarques font suite à celles de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les autorités de régulation américaines soient ouvertes à ce type d'opérations à mesure que les entreprises se consolideraient.

Les récents bouleversements ont rendu plus "urgents" les travaux de l'OCC sur la mise à jour des directives relatives aux fusions bancaires, a déclaré M. Hsu.

Il se joindra aux hauts responsables de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation pour témoigner devant les parlementaires de leur programme de réglementation, et notamment de la manière dont les organismes de surveillance prévoient d'affiner leurs outils après les faillites des banques de la Silicon Valley et de la Signature en mars.

Les régulateurs travaillent à l'élaboration de règles plus strictes pour les banques régionales, notamment en leur demandant d'émettre davantage de dettes à long terme comme source de financement en cas de crise, a déclaré M. Hsu.

Il a exhorté les parlementaires à mettre à jour le programme national d'assurance des dépôts en introduisant un programme pour les entreprises distinct du programme pour les consommateurs.

L'audition de mardi sera la première pour les régulateurs depuis que la FDIC a accepté de vendre la First Republic Bank à JPMorgan Chase & Co ce mois-ci.

Les organismes de surveillance ont fait l'objet d'un examen minutieux après les effondrements de SVB et de Signature, qui ont suscité des craintes de contagion.

Tout en s'engageant à élaborer des règles plus strictes, les agences ont également été critiquées pour ne pas avoir identifié et prévenu les faiblesses avant que les créanciers ne fassent faillite.

L'ancien directeur général de SVB, Gregory Becker, témoignera mardi devant un autre groupe d'experts. Dans un témoignage préparé à l'avance, il a déclaré que les hausses rapides des taux d'intérêt et les rumeurs alimentées par les médias sociaux ont été à l'origine de la ruée "sans précédent" qui a fait couler son entreprise. (Reportage de Pete Schroeder ; Rédaction de Cynthia Osterman)