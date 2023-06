Les banques américaines appartenant à des minorités résistent aux turbulences du secteur, selon les dirigeants

Les établissements de dépôt appartenant à des minorités, ou MDI, "sont sortis plus forts de la pandémie et de la crise récente grâce au soutien du gouvernement et à l'aide des grandes banques", a déclaré James Sills, PDG de M&F Bank, un créancier noir basé à Durham, en Caroline du Nord. Il s'est exprimé lors d'un événement organisé par JPMorgan Chase & Co. à New York jeudi.

Selon la Federal Deposit Insurance Corp, les États-Unis comptaient 148 MDI à la fin du mois de mars. En un peu plus d'une décennie, plus de 25 % d'entre elles ont disparu pour cause de consolidation ou d'insolvabilité.

"Au sortir de la crise, le secteur dispose désormais d'un meilleur retour sur investissement, d'un plus grand nombre de sources de revenus et il est mieux placé à l'approche d'une éventuelle récession", a déclaré Robert James, PDG de la Carver State Bank, dont le siège se trouve à Savannah, en Géorgie.

Les géants bancaires américains ont multiplié les engagements en faveur de l'égalité raciale après 2020, année où l'assassinat de George Floyd, un Noir, par un policier a suscité des protestations mondiales.

Cette année-là, JPMorgan, le plus grand créancier américain, s'est engagé à investir 30 milliards de dollars pour combler les inégalités raciales sur cinq ans. À ce jour, elle a investi plus de 100 millions de dollars dans les IDM.

Selon les créanciers, le partenariat avec JPMorgan a permis aux MDI d'accéder au capital, d'embaucher du personnel et d'améliorer leur technologie.

Il a également aidé les banques détenues par des minorités à élargir leurs sources de revenus, ce qui a permis d'amortir leurs bilans, a déclaré Samuel Cox, directeur financier de la Citizens Trust Bank, un créancier noir basé à Atlanta.

Les MDI ont renforcé leurs bilans alors même que la hausse des taux d'intérêt attirait les déposants vers des produits plus rémunérateurs. Ces banques ont également résisté aux turbulences provoquées par l'effondrement de trois grands créanciers régionaux, qui a incité les clients à rechercher la sécurité dans les plus grandes institutions.

Bank of America Corp s'est engagée à déposer 200 millions de dollars auprès de créanciers minoritaires. Elle a également pris des participations à hauteur de 42,5 millions de dollars dans 22 MDI et Community Development Financial Institutions.