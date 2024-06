Les plus grandes banques américaines disposeraient d'un capital suffisant pour résister à de graves turbulences économiques et boursières, comme l'a montré mercredi l'exercice annuel de "stress test" de la Réserve fédérale, mais les entreprises ont été confrontées à des pertes hypothétiques plus importantes cette année en raison de portefeuilles plus risqués.

L'exercice a montré que 31 grandes banques pourraient résister à une hausse du taux de chômage, à une forte volatilité des marchés et à une chute des marchés hypothécaires résidentiels et commerciaux, tout en conservant suffisamment de capital pour continuer à prêter.

Plus précisément, la Fed a constaté que les niveaux de capital de haute qualité des banques tomberaient à 9,9 % à leur niveau le plus bas, soit plus de deux fois le minimum réglementaire.

Ce bilan relativement positif permet aux banques d'annoncer à leurs actionnaires, dans les prochains jours, des plans d'investissement, notamment des rachats d'actions et des dividendes. Les banques peuvent annoncer leurs plans de capital après la clôture du marché vendredi, a déclaré un haut fonctionnaire de la Fed.

Toutefois, le test a révélé que les banques ont subi des pertes plus importantes cette année, et ce n'est pas parce que le test a été durci. La version 2024 du test de résistance était globalement similaire à celle de l'année dernière, et la Fed a déclaré que les pertes plus importantes étaient dues à la manière dont les portefeuilles des banques ont évolué au cours de l'année écoulée.

La Fed a souligné que l'augmentation des soldes des cartes de crédit et des taux d'impayés, les portefeuilles de crédit des entreprises plus risqués et la baisse des bénéfices prévus ont pesé sur les banques cette année.

"Ce ne sont pas les changements de scénario qui déterminent les résultats. Les trois principaux facteurs à l'origine des résultats de cette année sont plutôt associés à des changements dans les bilans des banques", a déclaré Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, dans un communiqué.

Les banques testées auraient subi des pertes combinées de 685 milliards de dollars dans le cadre d'un scénario hypothétique grave. En moyenne, les banques ont vu leurs ratios de capital diminuer de 2,8 points de pourcentage, la plus forte baisse depuis 2018.

Parmi les banques testées, Charles Schwab Corp a déclaré les niveaux de capital les plus élevés dans le cadre du test, affichant un ratio de capital de 25,2 % dans le cadre de ce scénario sévère. Bank of New York Mellon Corp, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Northern Trust et State Street ont tous déclaré des ratios de capital à deux chiffres après le test, tout comme les activités américaines de Deutsche Bank et d'UBS.

En comparaison, certains petits prêteurs régionaux ont vu leur niveau de capital se rapprocher des minima, BMO, Citizens Financial Group et HSBC affichant tous des ratios de capital sous contrainte inférieurs à 7 %.

Les plus grandes banques mondiales ont toutes affiché des ratios de capital bien supérieurs aux minimums, JPMorgan affichant le ratio le plus élevé (12,5 %) et Wells Fargo le plus bas (8,1 %). Bank of America affiche un ratio de 9,1 % et Citigroup un ratio de 9,7 %.

Même si l'on s'attendait à ce que les banques obtiennent de bons résultats lors de l'examen de cette année, comme elles l'ont fait les années précédentes, les résultats annuels sont importants pour chaque entreprise, car leur performance détermine le niveau de capital qu'elles doivent détenir pour faire face à des pertes potentielles. Les fonds excédentaires dépassant ces niveaux de capital peuvent alors être restitués aux actionnaires. (Reportage de Pete Schroeder, édition de Deepa Babington)