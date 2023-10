Un certain nombre de banques américaines ont continué à souffrir au troisième trimestre des prêts immobiliers commerciaux (CRE) en souffrance dans leurs portefeuilles, alors que les tensions dans le secteur persistent.

Les propriétaires d'immeubles qui ont emprunté de l'argent pour financer leurs biens sont acculés par des taux d'intérêt élevés et des bureaux vacants, les travailleurs ayant choisi de travailler à domicile. La faiblesse de la demande de bureaux pourrait déclencher une vague de défaillances de la part des emprunteurs et mettre sous pression les banques et les autres prêteurs, qui espèrent éviter de vendre leurs prêts avec des décotes importantes.

En conséquence, les banques ont continué à enregistrer des provisions pour pertes de crédit et des charges-offs par rapport au trimestre précédent, en raison de leurs prêts CRE non performants (NPL), ou en retard de paiement.

"Cela va durer au moins un an, les prêts non productifs continuant d'augmenter, suivis par les abandons de créances - ce sera vraiment moche", a déclaré Rebel Cole, professeur de finance à la Florida Atlantic University.

Je suis sûr que les banques essaient d'éviter de vendre leurs plus mauvaises propriétés parce que cela les obligerait à passer des pertes plus importantes, et parce que chaque propriété vendue devient une vente comparable pour les évaluateurs qui évaluent les propriétés. "

Dans son communiqué de résultats du troisième trimestre, Morgan Stanley a indiqué qu'elle avait mis de côté 134 millions de dollars pour les pertes de crédit. Comme pour les 161 millions de dollars provisionnés au deuxième trimestre, la banque a indiqué que cela était dû à la "détérioration des conditions dans le secteur de l'immobilier commercial".

Les résultats d'autres banques au cours de la semaine écoulée ont montré que les holdings de l'immobilier commercial étaient confrontés à des problèmes similaires. Mardi, Goldman Sachs a révélé qu'elle avait réduit d'environ 50 % son exposition à l'immobilier commercial lié aux bureaux cette année.

Bank of America a déclaré mardi que ses prêts non productifs, ou ceux dont les paiements sont en retard depuis au moins 90 jours, ont augmenté pour atteindre près de 5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 4,27 milliards de dollars au deuxième trimestre, en grande partie à cause de son portefeuille d'immobilier d'entreprise.

Les emprunteurs ont eu du mal à refinancer leurs prêts CRE en raison de la baisse de la valeur des biens immobiliers et de la hausse des coûts d'intérêt. Selon le fournisseur de données immobilières Trepp, quelque 20 milliards de dollars de titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux, qui regroupent des prêts individuels, arriveront à échéance en 2023.

Les régulateurs ont surveillé de près les risques liés à l'immobilier commercial des banques. Alors que les grandes banques telles que JPMorgan et Goldman Sachs sont relativement moins exposées au CRE, les petites banques régionales sont plus exposées, ce qui a posé des problèmes, selon une étude de JPMorgan et Citigroup.

Les petites banques sont 4,4 fois plus exposées aux prêts CRE que leurs homologues plus grandes, a constaté JPMorgan au début de l'année. Citigroup a constaté que les prêteurs régionaux ou plus petits détiennent 70 % des prêts CRE.

"Beaucoup de ces grandes banques bénéficient de toutes ces différentes lignes d'activité", a déclaré Mayra Rodriguez Valladares, consultante en risques bancaires et marchés des capitaux. "Alors que lorsque vous commencez à être une banque régionale ou une banque de proximité, il n'y a plus cette diversité d'activités.

Wells Fargo a vu une augmentation des charges nettes sur son portefeuille CRE par rapport aux trimestres précédents. Le 13 octobre, la banque a déclaré 93 millions de dollars d'impayés nets sur les prêts CRE, contre 79 millions de dollars au deuxième trimestre et 17 millions de dollars au premier trimestre.

En outre, la provision pour pertes de crédit de la banque a augmenté de 333 millions de dollars au troisième trimestre, principalement en raison des prêts à la création d'entreprise. Elle a vu une augmentation de 1,3 milliard de dollars de ses prêts non comptabilisés dans le secteur de la construction résidentielle.

Le 13 octobre, PNC a déclaré que le solde de ses prêts CRE non performants avait plus que doublé, passant de 350 millions de dollars au deuxième trimestre à 723 millions de dollars au troisième trimestre.

"Alors que la qualité globale du crédit reste élevée dans l'ensemble de notre portefeuille, les pressions que nous avions anticipées dans le secteur de l'immobilier commercial de bureau ont commencé à se matérialiser", a déclaré Robert Reilly, directeur financier de la PNC, aux analystes. (Reportage de Matt Tracy ; Rédaction de Lananh Nguyen et Jonathan Oatis)