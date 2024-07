Le bénéfice de Citigroup a augmenté au deuxième trimestre, grâce à une hausse de 60 % des revenus de la banque d'investissement et à des gains dans sa division des services.

Le bénéfice net a grimpé à 3,2 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 30 juin, a déclaré le troisième prêteur américain vendredi. Ce chiffre est à comparer aux 2,9 milliards de dollars, soit 1,33 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Ces résultats interviennent deux jours après que les régulateurs américains ont infligé à Citi une amende de 136 millions de dollars pour avoir fait des "progrès insuffisants" dans la résolution des problèmes de gestion des données identifiés en 2020. Les régulateurs ont également demandé au prêteur de démontrer qu'il consacrait suffisamment de ressources à ces efforts.

Citi avait déjà comptabilisé les pénalités et les investissements supplémentaires pour le travail sur les données au deuxième trimestre.

La directrice générale, Jane Fraser, procède à un remaniement en profondeur afin d'améliorer les performances de la banque, de réduire les coûts et de simplifier ses activités tentaculaires. Dans le cadre de ce redressement, Citi entend réduire ses effectifs de 20 000 personnes au cours des deux prochaines années.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 20,1 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, grâce à un gain de 400 millions de dollars provenant de la conversion et de la vente partielle des actions Visa en mai.

Citi ventile désormais les bénéfices individuellement pour ses cinq activités - services, marchés, banque, services bancaires aux particuliers aux États-Unis et patrimoine - qui étaient auparavant regroupées au sein de divisions plus vastes.

Cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par M. Fraser pour réduire la bureaucratie et augmenter les bénéfices. Dans le cadre de cette nouvelle structure, les responsables des différents segments rendent compte directement au directeur général.

Les commissions de banque d'investissement ont bondi de 60 % au deuxième trimestre pour atteindre 853 millions de dollars. Cette hausse survient alors qu'un effondrement prolongé des transactions dans l'ensemble du secteur montre enfin des signes de reprise significative.

Au début de l'année, Citi a engagé Viswas Raghavan, un vétéran de JPMorgan Chase, en tant que directeur de la banque. M. Fraser a exprimé de grands espoirs à l'égard de M. Raghavan, qui a pour mission de revitaliser la division chargée des multinationales.

Les revenus des services ont augmenté de 3 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars. L'unité abrite les activités de trésorerie et de solutions commerciales de Citi, que la société présente comme son joyau. Les revenus de cette activité sont restés stables ce trimestre, à 3,4 milliards de dollars. Elle traite 5 000 milliards de dollars de paiements par jour pour des sociétés multinationales dans 180 pays.

M. Fraser et d'autres dirigeants ont présenté leur stratégie pour les activités de services lors d'une journée des investisseurs qui s'est tenue au siège de la banque à New York le mois dernier.

Les dépenses d'exploitation ont baissé de 2 % pour atteindre 13,4 milliards de dollars, la banque ayant réalisé des économies grâce à la réorganisation qui a simplifié sa structure.

Mais la baisse des dépenses a été compensée par les amendes pour non-respect des sanctions réglementaires connues sous le nom d'ordonnances de consentement datant de 2020, et par les investissements pour le travail de remédiation.

La banque rivale JPMorgan Chase a fait état d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre vendredi, tandis que le revenu net de Wells Fargo a baissé et que la banque a manqué les estimations concernant les revenus d'intérêts.

LE REDRESSEMENT EN POINT DE MIRE

Les analystes ont qualifié l'année 2024 d'année de transition pour Citi, alors qu'elle s'allège dans le cadre du redressement opéré par M. Fraser.

Les investisseurs ont également salué les efforts de M. Fraser et l'ont récompensé par un bond de 28 % de l'action de la banque cette année, surpassant de loin ses plus proches rivaux, JPMorgan Chase et Bank of America, ainsi que l'ensemble des marchés boursiers.

Pourtant, Citi a récemment été confrontée à des défis réglementaires liés à son "testament de vie", qui détaille la manière dont elle serait liquidée en cas de faillite.

Citi travaille également sur deux ordonnances de consentement de 2020, dans lesquelles la Réserve fédérale américaine et l'Office of the Comptroller of the Currency lui ont demandé de remédier à des lacunes généralisées et de longue date dans sa gestion des risques, sa gouvernance des données et ses contrôles internes. (Reportage de Tatiana Bautzer à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Lananh Nguyen et Shounak Dasgupta)