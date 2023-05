Les dirigeants de JPMorgan qui informeront les investisseurs sur la stratégie de First Republic

Les dirigeants de JPMorgan Chase & Co feront le point avec les investisseurs sur le rachat de la First Republic Bank, qui a échoué, et qui a rendu la plus grande banque américaine encore plus grande.

Le PDG Jamie Dimon et d'autres cadres supérieurs présenteront leurs stratégies lors d'une journée des investisseurs qui se tiendra au siège de l'entreprise à New York lundi. Cette rencontre intervient alors que les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement économique et de la possibilité que le plafond de la dette ne soit pas relevé et que les États-Unis ne soient pas en mesure de rembourser l'ensemble de leurs dettes.

Vous trouverez ci-dessous les biographies des principaux dirigeants, d'après des documents de l'entreprise, des déclarations et des rapports de Reuters.

JAMIE DIMON, DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Dimon est à la tête de la banque depuis 17 ans. Il l'a aidée à traverser la crise financière de 2008 avant de jouer un rôle majeur dans le secteur cette année, alors qu'il était secoué par les faillites bancaires.

Sans doute le dirigeant le plus en vue de Wall street, le PDG, âgé de 67 ans, est également une voix de premier plan dans les entreprises américaines. Il est souvent invité à s'exprimer sur des questions économiques, commerciales et de politique publique et présente ses opinions dans une lettre annuelle, qui comptait 43 pages cette année.

Dimon est connu pour être une personnalité plus grande que nature, qui jure parfois lors de ses apparitions publiques. Il a le souci du détail et place la barre très haut pour les performances des employés de la société.

Tout au long de son mandat, M. Dimon a répété à plusieurs reprises qu'il passerait la main dans cinq ans, mais plusieurs cadres considérés comme des successeurs potentiels sont partis vers d'autres horizons.

M. Dimon, qui a gagné 34,5 millions de dollars en 2022, a également une incitation financière à rester. Le conseil d'administration de la banque lui a accordé une prime de rétention de 1,5 million sous forme d'options d'achat d'actions en 2021, qui ne pourront être exercées qu'en 2026.

Les questions des analystes sur les plans de succession de la société pourraient devenir plus pointues après que le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a déclaré vendredi qu'il quitterait ses fonctions d'ici un an.

DANIEL PINTO, président et directeur des opérations

M. Pinto a passé l'ensemble de ses quarante ans de carrière chez JPMorgan ou dans les sociétés qui l'ont précédée. Il a été promu président et directeur de l'exploitation en 2018 et a dirigé la banque lorsque Dimon a subi une opération cardiaque d'urgence en 2020.

Pinto a été identifié "comme un cadre clé qui est immédiatement prêt à assumer le rôle de PDG unique, si le besoin s'en fait sentir à court terme", selon un dépôt de la société.

M. Pinto a gravi les échelons de l'activité de négociation, en dirigeant les marchés émergents, le crédit et les titres à revenu fixe. Il a pris la tête de la banque d'affaires et d'investissement en 2014.

MARIANNE LAKE, CO-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA BANQUE DES CONSOMMATEURS ET DE LA BANQUE DE PROXIMITÉ

Mme Lake dirige la banque des consommateurs et des collectivités conjointement avec Jennifer Piepszak. Mme Lake a précédemment occupé le poste de chef des finances de 2013 à 2019.

La division des consommateurs représente la plus grande partie des revenus de la banque, avec 16,5 milliards de dollars au premier trimestre.

Mme Lake, qui compte deux décennies d'ancienneté au sein de la banque, "possède toutes les qualités d'un grand dirigeant", a déclaré M. Dimon, notamment le fait d'être exigeante, de tirer des informations des gens, de reconnaître les talents et de défier M. Dimon lorsqu'elle pense qu'il a tort.

JENNIFER PIEPSZAK, CODIRECTRICE DES SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS

Mme Piepszak, qui travaille pour la banque depuis près de trente ans, en a été la directrice financière de 2019 à 2021. Elle a occupé des postes de direction au sein de grandes unités, notamment en tant que PDG de ses divisions de services de cartes et de services bancaires aux entreprises.

Lake et Piepszak font partie des dirigeants chargés d'intégrer la First Republic Bank après sa fermeture par les autorités le 1er mai. JPMorgan a accepté de prendre en charge 173 milliards de dollars de prêts, 30 milliards de dollars de titres et 92 milliards de dollars de dépôts de la banque en faillite.

JPMorgan n'a pas réalisé d'acquisitions de cette ampleur depuis les rachats de Bear Stearns et de Washington Mutual, à l'époque de la crise.

JEREMY BARNUM, DIRECTEUR FINANCIER

Jeremy Barnum a été promu directeur financier en 2021 après avoir dirigé la recherche mondiale. Dimon a décrit Barnum comme un "talent extraordinaire" connu pour sa "profonde intelligence et son intégrité".

Le directeur financier a rejoint JPMorgan en 1994, où il a occupé diverses fonctions, dont celles de directeur financier et de chef de cabinet de la banque d'investissement.

En 2005, il a été licencié dans le cadre d'une vaste restructuration de l'activité de négociation de crédit, qui avait connu une année difficile. Il a ensuite dirigé le bureau londonien du fonds spéculatif Blue Mountain Capital Management avant de revenir chez JPMorgan en tant que trader en 2007.

DOUG PETNO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE COMMERCIALE

Doug Petno travaille à la banque depuis plus de trente ans. Il dirige une unité qui compte plus de 18 000 clients, dont des entreprises et des sociétés de taille moyenne, des entités gouvernementales et des organisations à but non lucratif, ainsi que plus de 33 000 investisseurs ou propriétaires immobiliers.

Auparavant, il a dirigé le groupe de banque d'investissement de JPMorgan chargé des ressources naturelles. (Reportage de Nupur Anand à New York ; Rédaction de Lananh Nguyen et Chris Reese)