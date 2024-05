Alors que JPMorgan Chase sort d'une année de bénéfices record, les investisseurs sont impatients de connaître les plans de succession de l'entreprise, les investissements dans l'intelligence artificielle et les opportunités au-delà de la banque traditionnelle.

Le directeur général Jamie Dimon et son équipe présenteront leurs stratégies de croissance et leurs objectifs financiers lundi lors de la journée des investisseurs de JPMorgan à New York.

Plus de 18 ans après le début du mandat de M. Dimon en tant que PDG de la banque, les actions de JPMorgan s'échangent à des niveaux proches des records.

Pourtant, M. Dimon a déclaré que la banque devait se développer et rester en tête d'un groupe varié de concurrents, y compris des banques rivales, des sociétés de fintech et des créanciers privés.

Il a délivré ce message lors d'un rassemblement de centaines de hauts dirigeants de la banque à Miami en février, leur rappelant de ne pas se reposer sur leurs lauriers, selon deux sources qui étaient présentes à l'événement mais qui ont refusé d'être identifiées en discutant d'une réunion interne. Un porte-parole de JPMorgan a confirmé le contenu de la réunion.

Les actionnaires approuvent les priorités de M. Dimon.

"Nous voudrions voir dans quoi la banque investit, quelles sont les poches de croissance, la diversification des produits et les opportunités qu'elle voit au-delà de la banque traditionnelle", a déclaré David Ellison, gestionnaire de portefeuille chez Hennessy Funds, qui gère 4 milliards de dollars et possède des actions de JPMorgan.

Le plus grand prêteur américain a prospéré grâce à l'augmentation des paiements d'intérêts et à l'afflux de dépôts, notamment grâce à l'achat, l'année dernière, de la First Republic Bank, un prêteur en faillite. Son action a augmenté d'environ 20 % en 2024, dépassant l'indice S&P des actions bancaires.

Les investisseurs examineront attentivement les prévisions de la banque en matière de revenus nets d'intérêts (RNI), c'est-à-dire la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts. JPMorgan a précédemment estimé que son revenu net d'intérêts atteindrait 89 milliards de dollars cette année. Bien que cette prévision soit supérieure à une précédente estimation de 88 milliards de dollars, elle a déçu les analystes qui s'attendaient à un bond encore plus important.

Les actionnaires sont également impatients d'en savoir plus sur l'utilisation par JPMorgan de l'intelligence artificielle et d'autres avancées provenant de son budget technologique de 15 milliards de dollars.

"L'investissement constant de la banque dans les personnes, les produits et la technologie, y compris l'intelligence artificielle, est la raison pour laquelle la banque a réussi à rester en tête", a déclaré Jason Goldberg, analyste bancaire chez Barclays.

PLEINS FEUX SUR LA SUCCESSION

Les projets du PDG seront également sous les feux de la rampe lorsqu'il montera sur scène. En tant que l'un des chefs d'entreprise les plus en vue au monde, il a été pressenti pour jouer un rôle de premier plan dans la politique économique des États-Unis. Lors de la journée des investisseurs de l'année dernière, M. Dimon a déclaré qu'il pourrait quitter ses fonctions dans trois ans et demi.

"Il est important de rassurer les investisseurs sur la solidité de l'équipe, et l'accent sera donc mis sur les nouveaux dirigeants", a déclaré Mac Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui ne s'attend pas à une annonce importante sur la succession lundi.

Le conseil d'administration de JPMorgan a identifié Jennifer Piepszak et Troy Rohrbaugh, récemment nommés co-directeurs généraux de sa banque commerciale et d'investissement élargie, comme candidats au poste le plus élevé. Marianne Lake, PDG des services bancaires aux particuliers et aux collectivités, et Mary Erdoes, PDG de la gestion d'actifs et de patrimoine, sont également en lice.

Les dirigeants devraient discuter de leurs activités respectives lundi.

L'événement est "une excellente occasion pour les investisseurs de les voir dans leurs nouvelles fonctions et de chercher des indices sur la façon dont les choses pourraient se dérouler au cours des prochaines années", a écrit Scott Siefers, analyste chez Piper Sander, dans une note.

L'évaluation de l'économie américaine par M. Dimon sera également suivie de près. Le mois dernier, il a déclaré que la vigueur de l'emploi et la bonne santé financière des consommateurs soutenaient un essor économique "incroyable", malgré les risques liés à l'augmentation de la dette nationale, à l'inflation et aux conflits géopolitiques.

Malgré les bonnes performances de la banque, certains investisseurs sont frustrés par ses restrictions en matière de rachat d'actions, a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo.

"Les investisseurs sont habitués à recevoir deux boules de glace de la part de JPMorgan et maintenant qu'ils n'en ont plus qu'une, ils semblent contrariés", a-t-il déclaré. M. Mayo recommande néanmoins d'acheter l'action et considère M. Dimon comme le PDG le plus performant parmi les grandes banques.

Le consensus des analystes pour les rachats d'actions est de 12,7 milliards de dollars pour cette année, selon un rapport de KBW.

D'autres investisseurs sont satisfaits du niveau des rachats, à condition que les bénéfices restent solides et que la banque mette de l'argent de côté pour des acquisitions.

"Nous considérons le capital supplémentaire sur le bilan comme de la poudre sèche au cas où certains actifs se présenteraient à une meilleure évaluation", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client chez Zacks Investment Management, qui gère 8 milliards de dollars et possède des actions JPMorgan.

"Nous voulons avant tout qu'ils nous montrent clairement à quoi ressembleront les revenus futurs et qu'ils soient durables, avec de fortes marges bénéficiaires", a ajouté M. Mulberry. (Reportage de Nupur Anand à New York ; rédaction de Lananh Nguyen et Michael Erman)