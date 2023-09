JPMorgan Chase & Co. figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - banque d'investissement et de marché (40,2%) : conseil en fusions-acquisitions et en restructuration, augmentation de capital, capital-investissement, interventions sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ; - banque de détail (38,9%) : vente de services financiers classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit automobile, assurance, etc.) au travers d'un réseau de plus de 4 790 agences bancaires. En outre, le groupe développe une activité de vente de cartes de crédit ; - gestion d'actifs (13,2%) : 3 113 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2021 ; - banque commerciale (7,7%). A fin 2021, le groupe gère 2 462,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 077,7 MdsUSD d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (76,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (13,6%), Asie-Pacifique (7,9%), Amérique latine et Iles Caraïbes (2,3%).

Secteur Banques