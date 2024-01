JPMorgan Chase a procédé jeudi à un remaniement de ses cadres afin de leur donner plus d'expérience dans la gestion de différentes activités, alors que Wall Street se concentre sur les plans de succession du PDG Jamie Dimon.

Les changements ont été annoncés dans une déclaration.

Voici les biographies des principaux dirigeants de la banque, basées sur des documents de l'entreprise, des déclarations et des rapports de Reuters.

JAMIE DIMON, DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Dimon est à la tête de la banque depuis 18 ans. Il a guidé le prêteur pendant la crise financière de 2008 avant de jouer un autre rôle majeur l'année dernière, alors que le secteur était secoué par les faillites bancaires.

Sans doute le dirigeant le plus en vue de Wall Street, le PDG est aussi une voix de premier plan dans le monde de l'entreprise. Il est souvent invité à s'exprimer sur des questions économiques, commerciales et de politique publique et présente ses opinions dans une lettre annuelle, qui comptait 43 pages l'année dernière.

Dimon est connu pour être une personnalité plus grande que nature, qui jure parfois lors de ses apparitions publiques. Il a également la réputation d'être méticuleux et de placer la barre très haut pour les performances des employés de la société.

Depuis qu'il est à la tête de l'entreprise, plusieurs cadres considérés comme des successeurs potentiels sont partis vers d'autres horizons.

M. Dimon, dont la rémunération a augmenté de 4 % pour atteindre 36 millions de dollars en 2023, a également une incitation financière à rester. Le conseil d'administration de la banque lui a accordé une prime de rétention de 1,5 million sous forme d'options d'achat d'actions en 2021, qui ne pourront être exercées qu'en 2026.

DANIEL PINTO, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

M. Pinto a passé l'ensemble de ses quarante ans de carrière chez JPMorgan ou dans les sociétés qui l'ont précédée. Il a été promu président et directeur de l'exploitation en 2018 et a dirigé la banque lorsque Dimon a subi une opération cardiaque d'urgence en 2020.

Pinto "continuera à gérer conjointement la société" avec Dimon, selon le dépôt de jeudi.

Le dirigeant a gravi les échelons de l'activité de trading, dirigeant les marchés émergents, le crédit et les titres à revenu fixe. Il a pris la tête de la banque de financement et d'investissement en 2014.

MARIANNE LAKE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA BANQUE DE DÉTAIL ET DE PROXIMITÉ

Mme Lake deviendra l'unique PDG de la banque des consommateurs et des collectivités après l'avoir dirigée conjointement avec Jennifer Piepszak. Mme Lake a précédemment occupé le poste de chef des finances de 2013 à 2019.

La division "consommateurs" représente la plus grande partie des revenus de la banque, avec 18 milliards de dollars au quatrième trimestre.

M. Lake, qui compte deux décennies d'expérience au sein de la banque, "possède toutes les qualités d'un grand dirigeant", a déclaré M. Dimon. Il s'agit notamment d'être exigeant, de tirer des informations des gens, de reconnaître les talents et de défier Dimon lorsqu'il pense qu'il a tort, a-t-il déclaré.

JENNIFER PIEPSZAK, CO-DIRECTRICE DE LA BANQUE COMMERCIALE ET D'INVESTISSEMENT

Mme Piepszak dirigera conjointement avec Troy Rohrbaugh une unité de banque commerciale et d'investissement nouvellement fusionnée.

Au cours des trois décennies qu'elle a passées chez JPMorgan, elle a été directrice financière de 2019 à 2021 et directrice générale des services de cartes et de la banque d'affaires. Mme Piepszak a également passé 17 ans à gravir les échelons de la banque d'investissement.

Lake et Piepszak faisaient partie des cadres chargés d'intégrer la First Republic Bank, en faillite, après son rachat par JPMorgan l'année dernière. La société n'avait pas réalisé d'acquisitions de cette ampleur depuis les rachats de Bear Stearns et de Washington Mutual, à l'époque de la crise financière.

TROY ROHRBAUGH, CO-CHEF DE LA BANQUE COMMERCIALE ET D'INVESTISSEMENT

M. Rohrbaugh dirigera conjointement avec M. Piepszak l'unité de banque commerciale et d'investissement nouvellement fusionnée.

L'année dernière, le dirigeant, qui a négocié des options sur devises au début de sa carrière, s'est vu confier une mission plus importante, à savoir la supervision des marchés, des ventes, de la recherche et des services liés aux titres.

Les activités de négociation de JPMorgan ont connu un essor considérable lorsque la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt, ce qui a alimenté la volatilité des marchés et l'activité des clients.

"Si vous vous adressez à l'un de nos traders, quelle que soit la classe d'actifs - actions, prêts hypothécaires, matières premières - il vous dira qu'il négocie les taux d'intérêt américains", a déclaré M. Rohrbaugh à Reuters l'année dernière.

DOUG PETNO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE COMMERCIALE

M. Petno dirigera une activité de banque commerciale élargie qui comprendra la banque d'entreprise mondiale.

Il travaille à la banque depuis plus de trente ans et dirige une unité qui compte plus de 18 000 clients, dont des entreprises et des sociétés de taille moyenne, des entités gouvernementales et des organisations à but non lucratif, ainsi que plus de 33 000 investisseurs ou propriétaires immobiliers.

Auparavant, il a dirigé le groupe de banque d'investissement de JPMorgan couvrant les ressources naturelles.