Les procureurs américains examinent les transactions effectuées par d'anciens employés de l'Enquête - Bloomberg Law

Les procureurs américains examinent les transactions boursières effectuées par certains employés de First Republic Bank lors de la récente faillite du créancier, a rapporté Bloomberg Law mercredi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Le ministère de la Justice cherche à savoir si l'un des employés de la société a utilisé des informations privilégiées dans des transactions au moment où elle s'effondrait, a ajouté le rapport.

Les autorités de régulation ont saisi First Republic et vendu ses actifs à JPMorgan Chase & Co au début du mois de mai, dans le cadre d'un accord visant à résoudre la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

L'Enquête, qui n'en est qu'à ses débuts, passe également au crible les informations financières de la société, a rapporté Bloomberg Law.

Fin mars, les autorités de régulation du Massachusetts ont également ouvert une enquête sur les ventes d'actions de la société par des cadres supérieurs de First Republic dans les semaines qui ont précédé les récentes turbulences bancaires.

Les porte-parole du ministère de la justice et de JPMorgan se sont refusés à tout commentaire. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru et de Chris Prentice à New York ; rédaction d'Anil D'Silva)