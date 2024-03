La semaine dernière, le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer a réalisé un exploit inédit depuis 2021 : il a payé un taux d'intérêt de 0 % sur une levée de fonds de 1,7 milliard de dollars. Son secret : l'émission d'une obligation convertible en actions.

Cette émission montre que le marché des obligations convertibles connaît un second souffle, les investisseurs s'adaptant à l'idée que la Réserve fédérale maintiendra les taux à un niveau plus élevé que prévu cette année et qu'un environnement de croissance bénin stimule les actions.

Au cours des deux dernières semaines, huit entreprises américaines, dont Global Payments, NextEra Energy, Lyft et Sunrun, ont levé près de 7 milliards de dollars par le biais d'obligations convertibles, ce qui en fait la période la plus active pour ces titres hybrides depuis plus de deux ans.

Pour rendre les obligations convertibles plus attrayantes pour les entreprises, les banques vendent des assurances et d'autres services afin de réduire le risque qu'elles cèdent des actions avec une décote par rapport au prix du marché. Si ces services augmentent les coûts d'émission, les économies réalisées sur les intérêts sont plus importantes. Selon un investisseur et un analyste, les entreprises peuvent économiser en moyenne 3 à 4 % de frais d'intérêt.

"Une entreprise peut réaliser d'importantes économies sur les coupons d'une obligation convertible par rapport à une obligation ordinaire", a déclaré Santosh Sreenivasan, responsable des marchés de capitaux privés et liés à des actions pour les Amériques chez JPMorgan, le principal souscripteur de ce type d'obligations.

Les analystes de BofA Global s'attendent à ce que les émissions mondiales d'obligations convertibles atteignent 90 à 100 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Quelque 60 à 65 milliards de dollars sont attendus aux États-Unis.

David Clott, gestionnaire de portefeuille chez Wellesley Asset Management, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les volumes soient stimulés par les entreprises cherchant à refinancer une série d'échéances au cours des prochaines années.

RÉDUIRE LA DILUTION

Comme les obligations classiques, les obligations convertibles versent un coupon et leur rendement varie en fonction des taux d'intérêt. Mais leur valeur dépend également du cours de l'action de l'entreprise, car elles peuvent être converties en actions.

Le risque de dilution des actionnaires existants par les obligations convertibles a éloigné de nombreuses entreprises, mais les banquiers proposent d'autres produits pour réduire cet impact.

Parmi les transactions réalisées au cours des deux dernières semaines, beaucoup incluaient une option appelée "net share settlement", qui permet à l'entreprise de régler les obligations converties en actions principalement en numéraire - et seulement en partie en actions.

Dans toutes les transactions, les entreprises ont également acheté une option d'achat plafonnée, un produit dérivé utilisé pour augmenter le prix de l'action à laquelle les obligations sont converties en actions.

La nouvelle obligation de Global Payments, d'un montant de 1,75 milliard de dollars, par exemple, devait être convertie en actions avec une prime de 20 % par rapport au prix actuel de l'action. Mais l'option d'achat plafonnée a porté la prime de conversion à 75 %. Global Payments a dépensé 222,3 millions de dollars pour acheter l'option d'achat plafonnée.

Super Micro a également augmenté la prime de conversion de son opération de 37,5 % à 100 % en achetant le produit dérivé.

Selon M. Sreenivasan de JPM, les entreprises paient généralement environ 10 % du produit de leur émission pour acheter l'option d'achat plafonnée.

CONTRER LES COUVERTURES

En règle générale, les investisseurs en obligations convertibles ont tendance à parier simultanément sur la baisse des actions de l'entreprise, une stratégie appelée couverture. Dans le cadre d'un pari à court terme, ils empruntent des actions et les vendent, dans l'espoir de les racheter plus tard à un prix inférieur.

Les paris à découvert peuvent exercer une pression sur les actions. Pour contrer ce phénomène dans les transactions récentes, de nombreux émetteurs ont utilisé le produit pour racheter leurs propres actions aux acheteurs d'obligations qui s'engagent dans de tels paris à court terme.

Global Payments, par exemple, a racheté 185 millions de dollars d'actions en même temps que l'obligation convertible.

Ces moyens d'éliminer le risque de dilution existent depuis des années, mais de plus en plus d'entreprises s'engagent à les utiliser aujourd'hui, a déclaré M. Sreenivasan de JPMorgan.

"Les entreprises veulent signaler clairement à leurs actionnaires que, bien qu'elles aient choisi un produit ayant un certain effet de dilution, elles ont géré ce risque de manière appropriée", a-t-il déclaré.