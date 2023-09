New Era Cap LLC, fournisseur des principales casquettes des ligues sportives américaines, a entamé les préparatifs en vue d'une introduction en bourse à New York qui pourrait lui rapporter entre 4 et 5 milliards de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

New Era, qui fabrique des casquettes affiliées à la National Football League (NFL), à la Major League Baseball (MLB) et à la National Basketball Association (NBA), a invité des banques d'investissement et des cabinets d'avocats à se présenter ce mois-ci pour jouer un rôle dans son entrée en bourse, ont indiqué les sources.

La société, qui est contrôlée par sa famille fondatrice et dans laquelle la société de capital-investissement ACON Investments détient une participation minoritaire importante, a pour objectif d'entrer en bourse en 2024, ont indiqué les sources. La MLB, la NFL et la NBA détiennent des participations minoritaires dans New Era.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de la société pourrait atteindre ou dépasser 300 millions de dollars en 2023, ont ajouté les sources.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Kevin R. Wilson, vice-président exécutif et directeur financier de New Era, a déclaré que la société "envisage toujours des alternatives pour positionner financièrement la société en vue d'une croissance future, mais nous n'avons pas de plans stratégiques à partager pour le moment. Nous ne commentons pas les spéculations, .

Un porte-parole d'ACON a déclaré que la société évaluait en permanence "toutes les alternatives stratégiques" pour New Era, mais a refusé de commenter spécifiquement les projets d'introduction en bourse.

Le marché des introductions en bourse se réchauffe après une période aride qui a duré près d'un an et demi. Le concepteur de puces Arm Holdings Ltd, le service de livraison de produits alimentaires Instacart et la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo font partie des entreprises qui travaillent sur des offres de plusieurs milliards de dollars attendues ce mois-ci.

New Era a été créée en 1920 à Buffalo, dans l'État de New York, par un homme d'affaires germano-américain, Ehrhardt Koch, qui a emprunté 5 000 dollars à sa tante pour lancer une entreprise spécialisée dans la fabrication de casquettes ajustées pour hommes, appelées "Gatsby" ou "Ivy League", assorties aux costumes masculins.

L'entreprise est aujourd'hui dirigée par Chris Koch, descendant de la quatrième génération de la famille. Il a récemment délégué les opérations quotidiennes à ses lieutenants, Jim Grundtisch et Jim Patterson.

La casquette phare 59FIFTY de New Era est souvent portée par des célébrités sur les podiums et les tapis rouges. Lancée en 1954, elle est personnalisée pour certaines équipes de la MLB, de la NFL et de la NBA.

Les vêtements New Era sont actuellement vendus dans plus de 1 000 magasins de détail à travers le monde et dans plus de 125 pays, selon la société.

L'année dernière, ACON Investments a augmenté sa participation dans New Era et a lancé un fonds de continuation de 700 millions de dollars pour les investisseurs désireux de le rejoindre.

Par ailleurs, Chris Koch a déclaré jeudi à Bloomberg News que New Era avait obtenu un prêt de refinancement de 600 millions de dollars auprès des banques. (Reportage d'Abigail Summerville, Echo Wang et Anirban Sen à New York ; Rédaction de David Gregorio)