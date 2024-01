One Equity Partners a promu un initié de longue date à un poste de direction pour aider à gérer la société de capital-investissement axée sur le marché intermédiaire, aux côtés du fondateur Dick Cashin.

One Equity a nommé Greg Belinfanti, un vétéran de 17 ans au sein de la société, au poste de président, selon un communiqué publié mardi, confirmant un rapport antérieur de Reuters. Cashin restera président de la société de rachat, qui a été séparée de JPMorgan Chase en 2015.

Alors que le fondateur Cashin continuera à jouer un rôle actif, notamment dans les investissements de la société, Belinfanti a été chargé d'aider à diriger les opérations quotidiennes de la société.

"Nous avons parlé de la succession pendant un certain temps et, au cours des dernières années, nous l'avons abordée en augmentant les responsabilités et la visibilité", a déclaré M. Belinfanti lors d'une interview.

"Dick ne se retire pas, et il est incroyablement engagé et actif dans tous les aspects de l'entreprise, de sorte qu'à notre avis, il s'agit d'une évolution et non d'une révolution", a-t-il ajouté.

M. Belinfanti a joué un rôle déterminant dans de nombreuses transactions de One Equity dans le secteur de la santé depuis qu'il a rejoint la société après avoir quitté Lehman Brothers en 2006. Il siège au conseil d'administration de sociétés de son portefeuille, dont le fournisseur d'équipements de soins à domicile AdaptHealth et l'exploitant d'établissements de santé Ernest Health.

"Greg est un professionnel de l'investissement incroyablement talentueux et un collègue formidable qui donne l'exemple", a déclaré M. Cashin.

Axée sur les investissements dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la technologie, la société new-yorkaise a été fondée en 2001 par M. Cashin en tant que branche de capital-investissement de Bank One, avant que JPMorgan ne rachète la banque en 2004.

One Equity a réalisé plus de 300 transactions depuis sa création et possède également des bureaux à Chicago, Francfort et Amsterdam. Elle a clôturé son dernier fonds phare en 2022 après avoir levé 2,75 milliards de dollars. (Reportage de David French à New York ; Rédaction de Christopher Cushing et Matthew Lewis)