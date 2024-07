* Le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq vus sans direction



* Le CAC 40 prend 0,72% et le Stoxx 600 0,38%



* Les chiffres de JPMorgan et Wells Fargo déçoivent



* L'inflation CPI moins forte qu'attendu soutient les marchés européens



PARIS, 12 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante vendredi, alors que débute la saison des résultats, tandis que les marchés européens progressent à mi-séance, saluant le repli de l'inflation aux Etats-Unis



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de direction marquée.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,72% à 7.681,88 points vers 11h40 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 0,39%, contre 0,28% pour le FTSE à Londres .



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,4%, contre 0,6% pour l'EuroStoxx 50 et 0,38% pour le Stoxx 600.



Les marchés progressent après les derniers chiffres d'inflation américains, qui font espérer que la Réserve fédérale assouplira sa politique monétaire cette année.



L'inflation CPI a ainsi surpris à la baisse, tandis que la composante des services, la principale raison de la persistance de l'inflation outre-Atlantique, commence à ralentir.



"L'inflation dans le secteur des logements semble avoir ralenti, mais des catégories plus volatiles, comme les services de voyage et les prix des voitures, pourraient voir leur rythme de baisse ralentir, tandis que les coûts d'expédition en hausse pourraient entraîner des prix plus élevés pour les biens", nuancent les économistes de Pimco, qui s'attendent néanmoins toujours à une baisse de taux en septembre.



Les prix à la production de juin, attendus à 12h30 GMT, aideront les marchés à déterminer si les pressions inflationnistes se dissipent partout dans l'économie.



Alors que le calendrier macroéconomique sera peu chargé la semaine prochaine, les investisseurs sont par ailleurs attentifs aux résultats des entreprises américaines et européennes.



Aux Etats-Unis, le rythme de croissance du bénéfice par action (BPA) devrait ralentir au second trimestre après un premier trimestre très solide.



Les chiffres publiés vendredi par JPMorgan et Wells Fargo ont déçu Wall Street et devraient faire réagir les marchés à l'ouverture.



Côté Stoxx 600, les BPA attendus à douze mois atteignent de nouveaux records, ce que les stratégistes de BofA expliquent par "des chiffres meilleurs qu'attendu au premier trimestre".



"Une bonne saison des résultats au deuxième trimestre pourrait apporter un soutien supplémentaire au dynamisme des BPA, mais cela pourrait faire place à de nouvelles dégradations à mesure que la dynamique de la croissance mondiale s'affaiblit", préviennent néanmoins les analystes.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Le bénéfice de JPMorgan Chase a augmenté au deuxième trimestre, grâce à sa banque d'investissement et à un gain comptable de 8 milliards de dollars issu d'un accord d'échange d'actions avec Visa.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Ericsson a annoncé vendredi une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, et se renforce de 2,44%.



Norwegian Air a fait était vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, et progresse de 5,298%.



Addtech grimpe de 13,15% et touche un record après avoir annoncé un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre et fait état de perspectives pour les prochains trimestres.



EMS Chemie recule de 3,69% après que le fabricant suisse de nylon a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024.



Axfood décline de 8,41%, en queue du Stoxx 600, son bénéfice trimestriel ayant souffert de perturbations opérationnelles et de la restructuration de sa logistique.







TAUX



Les rendements rebondissent sur des prises de profits, les derniers chiffres d'inflation ayant fait nettement chuter les rendements souverains jeudi.



Le rendement du Treasury à dix ans grappille 2,3 pb à 4,2158%, tandis que le taux à deux ans est stable à 4,5124%.



Le rendement du dix ans allemand avance de 3,6 pb à 2,507%, tandis que celui du taux à deux ans grignote 2,9 à 2,829%.



CHANGES



Le dollar poursuit son repli déclenché jeudi par les chiffres d'inflation, les investisseurs estimant que l'écart de taux avec le reste du monde, et la Grande-Bretagne en particulier, devrait se réduire plus rapidement qu'attendu.



Le dollar décline de 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,22% à 1,0889 dollar, et la livre sterling 0,39% à 1,2959 dollar.



PÉTROLE



Le brut progresse après les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis, qui font espérer une baisse prochaine des taux de la Fed qui soutiendrait la demande.



Le Brent se hisse de 0,55% à 85,87 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renforce de 0,81% à 83,29 dollars .



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Prix à la production juin 2,3% 2,2% US 14h00 Indicateur de sentiment du juil. 68,5 68,2



Michigan (préliminaire) (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)