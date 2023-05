Sur le marché : Pourquoi les banques régionales américaines sont condamnées à tourner en rond

Prenez le cas de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), l'un des principaux régulateurs bancaires. Dans une déclaration datant de décembre 2021, le président Martin Gruenberg a déclaré que la vente de certaines banques en difficulté à des sociétés comme JPMorgan Chase & Co pendant la crise financière de 2008 avait sans doute "accru le risque de stabilité financière à long terme".

Les régulateurs se sont donc méfiés d'une consolidation plus poussée. Le week-end de mars, lorsque la FDIC a pris le contrôle de la Silicon Valley Bank après qu'une ruée sur le créancier a déclenché une fuite des dépôts vers la sécurité, certaines des plus grandes banques américaines ont d'abord eu l'impression que leurs offres ne seraient pas les bienvenues, selon deux sources familières avec la question.

Elles n'ont été autorisées à pénétrer dans la salle des données que lorsqu'il était trop tard pour présenter une offre, a déclaré l'une des sources.

Cependant, un mois et demi plus tard, lorsque la First Republic Bank a fait faillite, la FDIC a dû la vendre à JPMorgan, car c'était l'option la moins coûteuse pour le fonds d'assurance des dépôts.

Un porte-parole de la FDIC a déclaré que l'agence n'avait pas exclu les banques dites d'importance systémique mondiale (G-SIB) de l'appel d'offres pour la Silicon Valley Bank et qu'elle les avait invitées à le faire. En raison de la rapidité de l'effondrement, l'agence a mis un certain temps à mettre en place une salle de données, ce qui a retardé le processus. Les G-SIB ont choisi de ne pas faire d'offre, ce qui indique un manque d'intérêt pour l'actif, a déclaré le porte-parole.

Gruenberg n'a pas fait de commentaire.

Un secteur bancaire régional dysfonctionnel est profondément problématique. Ces banques fournissent des crédits à de vastes pans de l'économie américaine et la fuite des dépôts les a obligées à réduire leurs activités de prêt. Trois banques américaines se sont effondrées et les actions de certaines autres ont été touchées dans leur sillage, l'indice KBW des banques régionales ayant perdu quelque 30 % depuis le 8 mars.

Les perspectives économiques incertaines liées au resserrement de la politique monétaire et d'autres risques, tels que la chute de la valeur de l'immobilier commercial et le débat sur le plafond de la dette américaine, ajoutent à la pression. La persistance des tensions sur ces banques pourrait bien faire entrer l'économie en récession.

Bien que la situation se soit considérablement calmée depuis le mois de mars, les investisseurs refusent de tirer un trait sur la crise.

C'est pourquoi les régulateurs, les banquiers et d'autres experts lancent des idées sur les mesures supplémentaires que Washington pourrait prendre pour enrayer la crise. Ces idées vont de l'accélération du rythme d'approbation des transactions bancaires à l'augmentation des garanties de dépôt et de la surveillance des investisseurs qui parient sur la chute des actions.

Mais ces options encouragent des choses que les régulateurs ne veulent pas, comme la création de banques plus grandes ou un comportement irresponsable, ou sont des mesures qui n'ont pas vraiment fonctionné dans le passé, comme la restriction des ventes à découvert, selon les experts bancaires. Certaines de ces mesures nécessiteraient également l'approbation du législateur, ce qui est difficile à obtenir dans un Congrès divisé.

Les régulateurs ne disposent donc que d'outils qui traitent les symptômes, mais qui ont des effets secondaires indésirables et n'offrent pas de remède.

Ils ont fourni aux banques des bouées de sauvetage qui leur permettent de disposer de suffisamment de liquidités pour faire face aux retraits de dépôts, par exemple. Mais le problème actuel est une crise de confiance, certains investisseurs doutant de la capacité de certains de ces créanciers à gagner de l'argent à long terme.

Ainsi, lorsqu'une banque fait faillite, une autre se retrouve dans la ligne de mire du marché, ce qui crée un cercle vicieux et pousse les régulateurs à intervenir de nouveau.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré samedi que presque toutes les banques avaient accès à des liquidités suffisantes, mais que la pression exercée sur les bénéfices pourrait conduire à la conclusion d'accords avec des banques de taille moyenne.

"Je pense que les régulateurs seront ouverts à cette éventualité, si elle se produit", a-t-elle déclaré.