Trois des six plus grandes banques américaines ont levé 23,25 milliards de dollars en nouvelles obligations mardi, donnant le coup d'envoi d'une semaine qui s'annonce chargée pour les nouvelles dettes bancaires.

Wells Fargo a fait appel au marché obligataire mardi pour 8 milliards de dollars d'obligations à taux fixe et variable, en plus d'un papier senior non garanti à taux fixe-variable.

De son côté, JPMorgan a vendu pour 8,5 milliards de dollars d'obligations à taux fixe et variable, tandis que Morgan Stanley a émis pour 6,75 milliards de dollars d'obligations à taux fixe et variable. Les ventes d'obligations des deux banques se sont faites en quatre tranches avec des échéances différentes de billets de premier rang non garantis.

Ces opérations font suite à une longue liste de résultats publiés vendredi et mardi par ces banques et d'autres banques d'importance systémique mondiale (GSIB).

Outre Wells Fargo, JPMorgan et Morgan Stanley, d'autres banques ont publié leurs résultats du quatrième trimestre vendredi et mardi, notamment Bank of America, BNY Mellon, Citigroup et Goldman Sachs.

Le mois de janvier est historiquement celui où les banques émettent le plus d'obligations. Selon les données d'Informa Global Markets, les sept derniers mois de janvier ont vu une moyenne de 22,58 milliards de dollars d'émissions de la part des "six grandes" banques - JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

L'exception est le mois de janvier dernier, au cours duquel les six grandes banques n'ont levé que 9 milliards de dollars, selon les données d'Informa.

Au moins 11 émissions d'obligations de qualité, dont celles de Wells Fargo, JPMorgan et Morgan Stanley, sont attendues mardi.

Il s'agit notamment d'une obligation à trois ans de 500 millions de dollars pour le fabricant de céréales General Mills et d'une obligation de premier rang à 10 ans de 400 millions de dollars pour la société d'investissement immobilier Extra Space Storage.

Selon les données d'Informa Global Markets, 30,38 milliards de dollars ont été vendus mardi au titre de la nouvelle dette d'entreprise de l'IG, ce qui porte le total de janvier à 133,67 milliards de dollars.

L'abondance de l'offre survient en dépit d'une semaine écourtée par les vacances. Pour la semaine du Martin Luther King Jr Day, l'offre moyenne d'obligations de qualité depuis 2016 a été de 24,6 milliards de dollars, selon Daniel Krieter, directeur de la stratégie des titres à revenu fixe chez BMO Capital Markets.

Les banques devraient être particulièrement actives dans l'émission de titres de créance ce mois-ci, car elles cherchent à devancer les nouvelles exigences réglementaires qui les obligent à maintenir des réserves de capital plus élevées.

"Cela rend raisonnable, selon nous, une projection de 35 milliards de dollars de la part des GSIB américaines en janvier, la majeure partie de cette offre étant attendue cette semaine", a écrit M. Krieter dans une note datée de mardi. (Rapport de Matt Tracy, édition de Nick Zieminski)