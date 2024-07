Quelques semaines seulement après qu'une cour d'appel américaine a empêché un fonds de capital-risque appartenant à des Noirs de financer des entreprises dirigées par des femmes de couleur, la décision a eu un effet dissuasif sur le petit secteur des fonds de capital-risque axés sur la diversité, selon les fondateurs, les investisseurs et les avocats qui se sont entretenus avec Reuters. Début juin, la 11e cour d'appel du circuit américain, basée à Atlanta, a estimé que l'action en justice intentée par un groupe de lutte contre la discrimination positive, qui accusait Fearless Fund de discrimination, avait toutes les chances d'aboutir, annulant ainsi la décision d'un juge qui autorisait la société à continuer d'accorder des subventions pendant la durée de l'action en justice.

Le Fearless Fund, créé en 2019 pour combler le déficit de financement en capital-risque pour les femmes de couleur, est poursuivi en justice par l'American Alliance for Equal Rights, dirigée par l'activiste conservateur Edward Blum, qui a mené avec succès la contestation devant la Cour suprême des États-Unis de la prise en compte de la race comme facteur d'admission à l'université.

Bien que la décision du 11e circuit contre le fonds ne concerne que la Géorgie, l'Alabama et la Floride, les investisseurs et les entreprises qui gèrent des programmes d'investissement en faveur de la diversité ailleurs dans le pays sont très attentifs à la façon dont cette décision pourrait les exposer à des poursuites similaires.

Nous constatons déjà l'effet provisoire, où les gens disent, soit nous allons restructurer les descriptions ou les documents que nous utilisons, soit nous n'allons pas dire les choses à haute voix mais nous allons nous engager dans les mêmes pratiques, a déclaré Ed Zimmerman, un avocat de Lowenstein Sandler qui conseille les clients du capital-risque. La réaction contre les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) s'est étendue de Wall Street à la Silicon Valley au cours de l'année écoulée, après la décision de la Cour suprême dans l'affaire Students for Fair Admissions v. Harvard, qui a mis fin à la discrimination positive dans les admissions à l'université. Les entreprises qui ont défendu les initiatives en faveur de la diversité réévaluent désormais leurs stratégies afin d'éviter les démêlés avec la justice. Ce changement de sentiment a conduit à un examen plus approfondi des programmes spécifiquement conçus pour soutenir les groupes sous-représentés, qu'il s'agisse des pratiques d'embauche ou des initiatives de financement. Selon une analyse de Reuters, de grandes entreprises américaines, dont JPMorgan Chase, ont modifié leurs politiques visant à renforcer la représentation raciale et ethnique après que des groupes conservateurs ont menacé de les poursuivre en justice.

Les fonds axés sur la diversité ont été créés pour mettre sur un pied d'égalité les communautés historiquement exclues des services, de l'emploi et des possibilités de financement avant la loi sur les droits civils de 1964, qui a mis fin à la ségrégation. Les entreprises ont intensifié leurs initiatives de financement après les nombreuses protestations suscitées par la mort d'un Noir, George Floyd, aux mains de la police de Minneapolis en 2020.

L'issue du procès du Fearless Fund pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars engagés dans des programmes similaires et réduire les maigres avantages que ces fonds ont jusqu'à présent apportés aux fondateurs noirs, qui ont reçu moins de 0,5 % des 140,4 milliards de dollars de financement en capital-risque des start-ups américaines l'année dernière, selon la société de données Crunchbase. Le financement par capital-risque des fondateurs noirs, qui a bondi en 2021 après que les entreprises se sont engagées à accroître leurs dépenses en faveur de la diversité, a chuté depuis lors, selon les données de Crunchbase.

Cette décision nous préoccupe beaucoup. Il contredit la législation sur les droits civils et ignore la réalité des entrepreneurs de couleur, a déclaré Ying McGuire, PDG du National Minority Supplier Development Council, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion des opportunités pour les entreprises des minorités.

Certains fondateurs en ressentent déjà les effets. Sheena Allen, fondatrice de la banque numérique Capway et bénéficiaire d'un investissement du Fearless Fund, a fermé le site web de son entreprise après que les financements se soient taris cette année. Le climat actuel a rendu difficile la recherche de financement pour les startups de la fintech, en particulier pour une fondatrice noire, a-t-elle déclaré.

Fearless Fund, qui a investi 26,5 millions de dollars dans 40 startups dirigées par des femmes de couleur, a déclaré que certains de ses partenaires limités s'étaient retirés, invoquant le litige. L'une de ses cofondatrices, Ayana Parsons, a quitté son poste d'associée générale et de directrice des opérations la semaine dernière.

"Les gens ont le droit de financer des communautés marginalisées si et quand des disparités raciales existent, et c'est quelque chose qui doit être protégé", a déclaré Arian Simone, PDG de Fearless Fund, à Reuters. "Les personnes qui prennent ce travail au sérieux trouveront des moyens créatifs de le faire malgré tout, mais elles ne devraient pas être obligées de trouver des moyens créatifs pour le faire.

D'autres fonds de capital-risque étudient les moyens d'atténuer les risques liés à la mise en œuvre de programmes axés sur la diversité, selon les investisseurs.

Après avoir consulté son avocat et ses commanditaires, Shila Nieves Burney, associée générale de Zane Venture Fund, un autre fonds de capital-risque basé à Atlanta, a décidé de ne pas céder et de laisser intacte la description du site web de son fonds qui soutient des fondateurs diversifiés et inclusifs.

Burney, qui s'exprime ouvertement au sein de la communauté des investisseuses noires, a organisé une pétition pour lancer une campagne de soutien au Fearless Fund l'année dernière.

Elle et ses coorganisateurs ont réuni des dizaines d'investisseurs en capital-risque, pour la plupart des femmes noires, afin d'élaborer une stratégie visant à contrer la contestation juridique de l'activiste conservateur Blum.

Mais les efforts ont été interrompus l'année dernière en raison d'un manque de financement, a-t-elle déclaré. Alors que son propre fonds continue de soutenir des équipes diversifiées, Mme Burney craint qu'il y ait moins de capitaux disponibles pour les fondateurs noirs et que les entreprises qui les soutiennent hésitent en raison des risques liés à leur réputation.

Si Fearless Fund n'est pas en mesure de lever son prochain fonds, cela créera un énorme vide dans l'écosystème. Si les sociétés de capital-risque noires sont attaquées, qui comblera ce vide ? a déclaré M. Burney.

C'est la question à laquelle Allen de Capway est maintenant confronté.

Mme Allen, qui est entrepreneuse depuis l'université, a réussi à autofinancer et à développer son entreprise précédente. Cependant, une startup de fintech comme Capway a besoin d'un financement important pour se développer. Elle envisage soit de réorienter l'entreprise, soit de la fermer et de se lancer dans une nouvelle aventure.

Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais en tant que femmes noires, nous avons déjà eu un million de fois plus de difficultés, a-t-elle déclaré.