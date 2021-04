New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait proche de l'équilibre mercredi matin après les résultats trimestriels solides des banques américaines JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones Industrial Average montait de 0,18% à 33.736,81 points, le Nasdaq grappillait 0,02% à 13.998,34 points et le S&P 500 glanait aussi 0,02% à 4.142,41 points.

afp/rp