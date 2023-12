JPMorgan China Growth & Income plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de la Grande Chine (Chine, Hong Kong et Taiwan). La politique d'investissement de la Société consiste à investir dans des sociétés situées en Chine, à Hong Kong et à Taiwan ou qui tirent une partie de leurs revenus ou de leurs bénéfices de ces territoires. La Société investit environ 15 % de ses actifs bruts dans d'autres sociétés d'investissement cotées au Royaume-Uni, y compris des fonds d'investissement. La Société investit dans divers secteurs, notamment la consommation discrétionnaire, les technologies de l'information, les soins de santé, les services de communication, l'industrie, la consommation de base, les finances, l'immobilier, les matériaux et les services publics. Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est JPMorgan Funds Limited (JPMF).