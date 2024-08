(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et jeudi, et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC - Fonds d'investissement axé sur les actions britanniques - La valeur nette d'inventaire a augmenté de 10 % pour atteindre 748,6 pence par action au 30 juin, contre 678,4 pence un an plus tôt. Le rendement total de la valeur liquidative pour le premier semestre 2024 est de 8,9 %, ce qui est supérieur à son indice de référence, le FTSE All Share Index, qui a enregistré un rendement total de 7,4 %. La société déclare un deuxième dividende trimestriel de 8,25 pence par action, en hausse de 3,1 % par rapport à 8,00 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, le président David Fletcher déclare : "Le climat géopolitique reste une préoccupation importante pour les investisseurs. Les tensions entre la Russie et les pays de l'OTAN couvent alors que la guerre en Ukraine s'éternise, que le conflit au Moyen-Orient montre peu de signes de résolution et que les relations sino-américaines restent tendues, en dépit d'une série de réunions de haut niveau relativement conviviales au début de l'année. Le résultat de l'élection présidentielle américaine de novembre risque d'aggraver les tensions sur tous ces fronts et de provoquer de nouveaux accès de volatilité sur les marchés. À court terme, la récente décision du président américain Biden de ne pas se représenter aux élections de novembre augmentera l'incertitude sur les marchés".

Bank of Cyprus Holdings PLC - Prêteur basé à Nicosie - Le bénéfice avant impôt augmente de 21 % pour atteindre 319 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 263 millions d'euros l'année précédente. Les revenus nets d'intérêts augmentent de 17 %, passant de 358 millions d'euros à 420 millions d'euros. La valeur comptable tangible par action augmente de 21 % pour atteindre 5,27 euros au 30 juin, contre 4,34 euros l'année précédente. "Les taux d'intérêt élevés et les pressions inflationnistes devraient peser sur le comportement des clients. Malgré ces éléments, il n'y a pas de signes significatifs de détérioration de la qualité des actifs à ce jour", déclare la société. En ce qui concerne l'avenir, elle déclare : "Chypre fait preuve d'une force et d'une résistance relatives dans cet environnement, avec des perspectives de croissance supérieures à la croissance moyenne de l'UE et une baisse de l'inflation plus rapide en comparaison".

Hostelworld Group PLC - Agent de voyage en ligne basé à Dublin et spécialisé dans le marché des auberges de jeunesse - Le groupe enregistre un bénéfice avant impôts de 3,7 millions d'euros au premier semestre 2024, contre une perte de 7,1 millions d'euros l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 1,3 % à 46,4 millions d'euros, contre 45,8 millions d'euros, en raison de la forte demande des clients pour des destinations à bas prix. Les coûts d'exploitation diminuent de 11 %, passant de 47,6 millions d'euros à 42,5 millions d'euros. Les charges financières sont fortement réduites, passant de 5,4 millions d'euros à 304 000 euros, Hostelworld notant des charges financières exceptionnelles de 3,5 millions d'euros au premier semestre 2023. Hostelworld ne propose pas de dividende intérimaire. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare : "Le conseil d'administration reste confiant dans notre stratégie de croissance différenciée et réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, à savoir un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements conforme au consensus du marché, en l'absence de toute détérioration du climat macroéconomique ou de perturbations significatives liées au transport aérien. Par ailleurs, la réunion du conseil d'administration ayant été avancée au 10 octobre alors qu'elle avait été initialement annoncée pour le 21 octobre, la nomination du président désigné Ulrik Bengtsson en tant que président a également été avancée au 10 octobre.

Mears Group PLC - Société de logements sociaux et de services d'entretien basée à Gloucester - Augmentation du dividende de 28% à 4,75 pence pour le premier semestre 2024, contre 3,70 pence auparavant, en raison d'une hausse des bénéfices. Augmentation de 10 % du chiffre d'affaires, qui passe de 525,6 millions de livres sterling à 580 millions de livres sterling pour le premier semestre 2024. Le bénéfice avant impôt a bondi de 44 %, passant de 21,2 millions de livres sterling à 30,5 millions de livres sterling. Mears affirme que la dynamique positive enregistrée au cours des six premiers mois de 2024 s'est poursuivie au second semestre. Il ajoute : "Le groupe continue d'enregistrer un niveau élevé de revenus dans ses activités de gestion, principalement grâce aux services liés à l'immigration. Comme prévu, la cadence s'est ralentie à la fin du premier semestre, ce qui se reflétera pleinement dans les résultats du second semestre. Cependant, les revenus restent à des niveaux supérieurs à ceux envisagés à l'origine et il est difficile de prévoir quand ils reviendront à un niveau normalisé. La normalisation a été plus lente que prévu et le groupe se concentre sur le maintien des marges d'exploitation au cours d'une période de rééquilibrage du portefeuille immobilier utilisé pour loger les utilisateurs des services".

TT Electronics PLC - Fabricant de composants électroniques basé à Woking, Angleterre - Le chiffre d'affaires a baissé de 11 % pour atteindre 274,4 millions de livres sterling au premier semestre 2024, contre 309,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt se contracte de 38 % à 9,9 millions de livres sterling, contre 16,0 millions de livres sterling. La société note que la solide croissance européenne et asiatique a été largement compensée par la faiblesse de la demande de composants en Amérique du Nord. TT augmente son dividende intérimaire de 4,7 %, passant de 2,15 à 2,25 pence. Le directeur général Peter France déclare : "Le carnet de commandes du groupe et la dynamique actuelle des prises de commandes dans nos activités de composants renforcent notre confiance dans les résultats de l'année entière."

