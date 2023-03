JPMorgan Claverhouse augmente son dividende mais sa valeur nette d'inventaire diminue

(Alliance News) - JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC a annoncé mardi que la valeur nette d'inventaire avait baissé sur une base annuelle, tandis que sa performance était inférieure à celle de son indice de référence.

Cependant, il a tout de même déclaré un dividende total en hausse pour l'année, pour la 50e année consécutive.

L'investisseur britannique spécialisé dans les actions a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 691,3 pence, soit une baisse de 12 % par rapport à 782,4 pence.

Les actions de JPMorgan Claverhouse étaient en baisse de 0,1 % à 669,50 pence à Londres mardi à la mi-journée.

La société a enregistré un rendement total de la valeur nette d'inventaire, avec la dette à sa juste valeur, de -4,6 %, contre +0,3 % pour son indice de référence.

Les pertes sur les investissements et les produits dérivés détenus à la juste valeur en 2022 ont été de 53,4 millions de livres sterling, passant d'un gain de 67,2 millions de livres sterling en 2021.

La société a déclaré un dividende de 10,5 pence pour le quatrième trimestre, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 33 pence, soit une augmentation de 8,2 % par rapport aux 30,5 pence de l'année précédente.

Le président David Fletcher a décrit 2022 comme "une autre année très difficile en général pour les investisseurs".

"Alors qu'il semblait que le pire de la pandémie était derrière nous et que la voie était libre pour que les économies se remettent de l'impact économique sévère du virus, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a porté un nouveau coup aux perspectives économiques et à la confiance des investisseurs", a-t-il déclaré.

M. Fletcher a souligné que cette situation avait lourdement pesé sur les marchés financiers, citant l'indice MSCI Word qui a perdu 17,7 % sur l'année et l'indice FTSE All Share qui a connu une "baisse brutale" au cours du premier semestre de l'année.

Toutefois, il a déclaré que la nomination de Rishi Sunak au poste de premier ministre britannique en octobre "a calmé les investisseurs et le marché britannique a connu une forte reprise".

"Il s'agit clairement d'un résultat décevant ; cependant, il est important de comprendre que cette sous-performance s'est produite au cours du premier semestre de l'année, au plus fort des turbulences financières", a poursuivi M. Fletcher.

"La performance du portefeuille s'est améliorée au cours du second semestre et la société a surpassé son indice de référence au cours de ce semestre, récupérant une partie de sa sous-performance, alors que les conditions du marché se sont stabilisées et que les changements de portefeuille mis en œuvre par les gestionnaires de portefeuille pour renforcer sa résistance aux défis de l'année ont commencé à porter leurs fruits."

Pour ce qui est de l'avenir, M. Fletcher a déclaré que JPMorgan Claverhouse faisait preuve d'un optimisme prudent.

"La probabilité d'une récession en 2013 est déjà bien prise en compte par les investisseurs aux niveaux actuels du marché et, si le sentiment continue de s'améliorer considérablement, les investisseurs pourraient être davantage tentés par les valorisations attrayantes de nombreuses actions britanniques par rapport à leurs homologues étrangères", a déclaré M. Fletcher.

"Nous sommes également positifs quant aux perspectives de la société. Elle est principalement investie dans de grandes actions du FTSE 100, de haute qualité et bien diversifiées, dont beaucoup continuent à verser des dividendes croissants. [...] Les actions proposant des revenus élevés, prévisibles et en hausse devraient continuer à se porter particulièrement bien, ce qui profitera à nos actionnaires dans les années à venir."

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

