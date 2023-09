JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc est une société d'investissement. L'objectif de la société est de maximiser le rendement total des marchés émergents dans le monde entier grâce à un portefeuille diversifié d'investissements sous-jacents. La politique d'investissement de la société consiste à investir dans un portefeuille diversifié, en se concentrant sur les pays et les actions, à investir environ 50 % de ses actifs dans une région donnée et à investir plus de 15 % de ses actifs bruts dans d'autres fonds d'investissement à capital fixe cotés au Royaume-Uni. La société investit dans divers secteurs, tels que les services financiers, les technologies de l'information, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, les services de communication, les matériaux, les soins de santé, l'industrie, l'immobilier, l'énergie et les services publics. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est JPMorgan Funds Limited.