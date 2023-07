JPMorgan Global Core Real Assets Limited offre un accès diversifié à environ 500 actifs réels privés sous-jacents par le biais de fonds privés et de comptes gérés. La société se concentre sur l'investissement dans son portefeuille d'actifs immobiliers de base. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs une source régulière de revenus de dividendes, avec une moindre volatilité des actions mondiales, en permettant aux investisseurs d'accéder à des rendements et des revenus provenant d'une grande variété d'actifs diversifiés au niveau mondial. La société est exposée à divers actifs immobiliers, y compris des catégories d'actifs : actifs d'infrastructure mondiaux, actifs immobiliers mondiaux, actifs de transport mondiaux et actifs immobiliers cotés.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières