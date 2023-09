JPMorgan Global Core Real Assets Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un revenu stable et une appréciation du capital à partir d'une exposition à un portefeuille mondialement diversifié d'actifs immobiliers de base. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement par le biais d'investissements diversifiés dans des fonds ou des comptes privés gérés ou conseillés par des entités de J.P. Morgan Asset Management (ci-après dénommée JPMAM), l'activité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. Elle se concentre sur les actifs non cotés détenus par des fonds privés investissant dans les secteurs mondiaux de l'infrastructure, de l'immobilier et des transports, ainsi que sur une partie plus liquide du portefeuille investissant directement dans des actifs immobiliers cotés. La société vise à offrir aux investisseurs un rendement à long terme de la valeur nette d'inventaire (VNI) de 7 % à 9 % par an, y compris un rendement en dividendes de 4 % à 6 % par an. Son gestionnaire est J.P. Morgan Asset Management, Inc.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières