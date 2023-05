JPMorgan Global Growth & Income se retire de la cote en Nouvelle-Zélande

JPMorgan Global Growth & Income PLC - société d'investissement détenant la majorité de ses participations dans des sociétés cotées aux États-Unis - a l'intention de retirer ses titres de la Bourse de Nouvelle-Zélande avec effet au 23 juin. Les détenteurs d'actions en Nouvelle-Zélande ne représentent plus que 1,3 % du total des actions émises, et les transactions à la NZX ont également diminué ces dernières années. Le retrait de la NZX permettra à l'entreprise d'économiser les frais de cotation, les frais juridiques et les frais d'enregistrement liés au maintien de sa cotation.

Cours actuel de l'action : 467,70 pence, en hausse de 0,9 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 8,9

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.