La VNI par action de JPMorgan Global Growth & Income chute

JPMorgan Global Growth & Income PLC - Société d'investissement détenant une majorité de participations dans des entreprises cotées aux Etats-Unis - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre, fin du premier semestre, augmente de 6,5% à 429,2 pence, contre 403,1 pence fin juin. Pour la classe C, qui a été créée en décembre, la valeur liquidative par action s'élève à 968,3 pence. Jusqu'à présent, la société a versé des dividendes d'une valeur de 8,5 pence pour l'exercice financier en cours, comprenant les premier et deuxième paiements intermédiaires. Pour l'exercice financier précédent, le premier et le deuxième paiement intermédiaire étaient de 8,48 p au total. La société a déclaré un troisième dividende intérimaire de 4,25 p pour l'exercice en cours, soit une augmentation de 0,2 % par rapport aux 4,24 p de l'exercice précédent.

Cours actuel de l'action : 460,68 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 3,3 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

