JPMorgan Global Growth & Income PLC - Fonds d'investissement basé à Londres - annonce le succès du placement et de l'offre au détail WRAP, qui ont permis de lever un produit brut de 34,5 millions de livres sterling. JGGI indique que l'offre de détail WRAP a été largement sursouscrite, les ordres reçus dépassant la limite de 8 millions d'euros. Sous réserve de son admission à la Bourse de Londres, JGGI émettra un total de 6,5 millions d'actions nouvelles au prix de 533,75 pence chacune. 5,2 millions d'actions nouvelles seront émises dans le cadre du placement et 1,3 million dans le cadre de l'offre WRAP. Des demandes ont été déposées pour que les nouvelles actions soient admises à la négociation sur le LSE, et JGGI s'attend à ce qu'elles deviennent effectives le 23 février ou aux alentours de cette date.

Le président Tristan Hillgarth déclare : "Le niveau de la demande pour les actions de la société est encourageant, en particulier l'intérêt d'un nouveau grand gestionnaire de patrimoine britannique, ainsi que d'autres nouveaux investisseurs et actionnaires existants. La société s'est considérablement développée ces dernières années grâce à des opérations sur titres, à l'émission continue d'actions et, surtout, à de solides performances. Cela lui a permis de prendre de l'ampleur, avec des actifs nets dépassant désormais largement les 2 milliards de livres sterling, et d'augmenter sensiblement ses liquidités."

Cours actuel de l'action : 532,24 pence par action, en hausse de 0,2 % à Londres mercredi matin.

Variation sur 12 mois : + 16 %.

