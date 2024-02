JPMorgan Indian Investment Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de réaliser une croissance du capital à partir d'investissements en Inde. La société investit dans un portefeuille diversifié de sociétés indiennes cotées en bourse et de sociétés qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires en Inde. La Société n'investira pas dans d'autres pays du sous-continent indien, y compris le Sri Lanka. La Société a la possibilité de recourir à l'emprunt pour porter le portefeuille jusqu'à 15 % de l'actif net, le cas échéant. La Société n'investit pas plus de 15 % de ses actifs bruts dans d'autres fonds d'investissement à capital fixe cotés au Royaume-Uni (y compris des fonds d'investissement). La Société investit dans une série de secteurs, notamment les services financiers, les technologies de l'information, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, l'industrie, l'énergie, les matériaux, les soins de santé, les services publics, les services de communication, l'immobilier et les liquidités. JPMorgan Funds Limited (JPMF) agit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif.