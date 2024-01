JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de produire une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises japonaises. Ses investissements sont autorisés dans des sociétés japonaises cotées, autres que les 200 plus grandes, mesurées par la capitalisation boursière, en mettant l'accent sur la croissance du capital plutôt que sur les revenus. La société investit dans des secteurs tels que l'industrie, les matériaux, la consommation discrétionnaire, les technologies de l'information, les soins de santé, les services de communication, les biens de consommation de base, l'immobilier, les services financiers, les services publics, l'énergie et les liquidités. JPMorgan Funds Limited (JPMF) est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.