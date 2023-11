(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC, en hausse de 2,4% à 864,00 pence, fourchette de 12 mois 762p-980p. L'investisseur axé sur le FTSE 250 a signé un accord avec JPMorgan UK Smaller Cos Investment Trust PLC, ou JMI, en vue d'une combinaison des deux sociétés. Si l'opération est approuvée par les actionnaires, elle sera réalisée dans le cadre d'un plan de reconstruction, une partie des actifs de la société étant transférée à JMI en échange de nouvelles actions. Les actionnaires se verront également offrir une possibilité de sortie en espèces pouvant aller jusqu'à 15 %. "Le conseil d'administration de la société estime que l'opération permettra aux actionnaires... transférés à JMI de bénéficier, entre autres, d'une exposition continue à une stratégie d'actions britanniques à long terme mise en œuvre par l'un des principaux gestionnaires de fonds d'investissement à capital fixe du Royaume-Uni", indique la société. Selon elle, le regroupement permettra de réaliser de "plus grandes économies d'échelle" grâce à l'élargissement de la base d'actifs, ainsi que des économies de coûts et une plus grande liquidité des actions de JMI. La nouvelle société sera rebaptisée JPMorgan UK Small Cap Growth & Income PLC. Les actions de JMI sont en baisse de 0,4 %.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

PensionBee Group PLC, en baisse de 4,1% à 70,00p, fourchette de 12 mois 45,51p-115p. Le fournisseur de services de retraite en ligne basé à Londres recule après des gains récents. Vendredi, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit rentable au quatrième trimestre 2023 et sur l'ensemble de l'année 2024, avec un solde de trésorerie "robuste" de plus de 12 millions de livres sterling. L'action est toujours en hausse de 9,0 % sur les cinq derniers jours.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

