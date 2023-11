(Alliance News) - JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC, ou JMF, et JPMorgan UK Smaller Cos Investment Trust PLC, ou JMI, ont annoncé mardi qu'ils avaient signé un accord pour se regrouper en une seule société.

Les deux fonds d'investissement axés sur le Royaume-Uni ont déclaré que la combinaison sera réalisée par le biais d'un plan de reconstruction si elle est approuvée par les actionnaires. Dans le cadre de ce plan, une partie des actifs de JMF sera transférée à JMI en échange de nouvelles actions.

Les sociétés ont indiqué qu'il y aurait également une possibilité de sortie en espèces pouvant aller jusqu'à 15 % pour permettre aux investisseurs de réaliser une partie de leur investissement.

Les sociétés ont indiqué que la nouvelle société continuerait d'être gérée par JPMorgan Funds Ltd, avec Georgina Brittain et Katen Patel en tant que gestionnaire de portefeuille.

Elles ont ajouté que l'élargissement de la base d'actifs permettra aux actionnaires de réaliser de plus grandes économies d'échelle, notamment en termes de coûts.

La nouvelle société s'appellera JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc.

Le président de JMF, John Evans, a déclaré : "Le regroupement proposé créera un fonds d'investissement plus important et plus liquide, avec des coûts globaux nettement inférieurs. Il permettra également d'utiliser pleinement la structure du fonds d'investissement, avec la nouvelle politique de dividendes améliorée, en fournissant des revenus ainsi qu'un potentiel de croissance du capital pour ses actionnaires".

Andrew Impey, président de JMI, a commenté l'opération : "Votre conseil d'administration estime qu'il existe de solides arguments en faveur d'un investissement à long terme dans les petites entreprises britanniques. Les valorisations sont attrayantes en termes absolus et relatifs, les perspectives restent favorables, malgré quelques défis à court terme, et la société permet d'accéder à des investissements dans un environnement à risque contrôlé que les investisseurs individuels auraient du mal à reproduire seuls."

Les actions de JPMorgan UK Smaller ont augmenté de 0,8 % à 254,00 pence chacune mardi après-midi à Londres, tandis que les actions de JPMorgan Mid Cap ont augmenté de 3,8 % à 876,36 pence chacune.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

