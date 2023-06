JPMorgan Multi-Asset Growth & Income PLC, anciennement JPMorgan Multi-Asset Trust PLC, est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société cherche à investir dans un portefeuille diversifié de titres et d'autres classes d'actifs, notamment des actions et des titres liés à des actions, des titres à intérêt fixe, des actifs alternatifs et des produits dérivés. Le gestionnaire d'investissement de la Société est JPMorgan Funds Limited et le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif est J.P. Morgan Asset Management.