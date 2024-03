JPMorgan Multi-Asset Growth & Income plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de générer des revenus et une croissance du capital par le biais d'une stratégie multi-actifs, tout en cherchant à maintenir des niveaux de volatilité inférieurs à ceux d'un portefeuille d'actions. La société cherche à investir dans un portefeuille diversifié de titres et d'autres catégories d'actifs, y compris des actions et des titres liés à des actions, des titres à intérêt fixe, des actifs alternatifs et des produits dérivés. Elle sert différents secteurs, notamment les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire, la santé, l'industrie, les services financiers, l'énergie, les services de communication, les matériaux, les services publics, l'immobilier et les biens de consommation de base. JPMorgan Funds Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.