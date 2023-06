Beeks Financial signe un accord avec la Bourse de Johannesburg

Beeks Financial Cloud Group PLC - fournisseur de cloud computing et de connectivité basé à Glasgow - signe un accord avec la Bourse de Johannesburg pour alimenter les déploiements de clouds privés des clients. La collaboration prévoit le déploiement d'une "solution avancée d'infrastructure gérée en tant que service pour le JSE", appelée Colo 2.0, que la bourse pourra offrir directement à ses propres clients. Il ajoute que le projet sera réalisé à partir des stocks existants de Beeks et ne nécessitera pas d'investissement en espèces pour remplir le contrat.

Gordon McArthur, directeur général de Beeks, déclare : "L'Afrique est en train d'émerger rapidement en tant qu'acteur mondial influent et il s'agit d'une opportunité énorme pour Beeks, IPC et le JSE de contribuer à l'innovation et au développement des marchés de capitaux en Afrique. En réduisant les dépenses CapEx et les barrières opérationnelles à l'entrée, notre solution flexible permet au JSE d'offrir un service cloud de marque dans ses propres installations, et de contrôler facilement cette infrastructure à l'échelle, transformant ainsi un centre de coût en centre de profit. L'offre Exchange Cloud de Beeks Group découle d'une demande identifiée de la part des bourses mondiales pour un environnement cloud privé muti-client sécurisé et nous sommes ravis de partager cette vision avec le JSE et nous nous réjouissons d'établir une relation fructueuse et à long terme".

Cours actuel de l'action : 116,06 pence l'unité, en hausse de 0,1 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 24 %.

