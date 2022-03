La Bourse de Johannesburg enregistre une baisse de 6 % de son bénéfice annuel

La société, qui gère la plus grande bourse d'Afrique, a affiché un bénéfice annuel par action (HEPS) de 878,9 cents (0,5721 $) contre 936,7 cents un an plus tôt, alors que son revenu financier net, qui contribue de manière significative à son bénéfice, a baissé de 27% pour l'année en raison de la baisse des taux d'intérêt.

Le HEPS est la principale mesure des bénéfices des entreprises en Afrique du Sud.

Frappée par une vague de radiations au cours des deux dernières années et par un nombre minimal d'offres publiques initiales en Afrique du Sud, la principale source de revenus de la JSE a été touchée.

Les investisseurs ont souvent dit que la bourse perdait de sa pertinence sur le continent, car la plupart des entreprises préféraient se faire coter à l'étranger, sur des marchés plus avancés comme Londres, New York ou Amsterdam, ou se faire radier de la cote en raison de fusions ou d'absorptions par des rivaux plus importants.

Mais Leila Fourie, PDG de JSE, a déclaré que pour soutenir la croissance future, la société envisagerait des acquisitions, principalement dans le secteur des données du marché privé pour les petites et moyennes entreprises et dans les plateformes technologiques de nouvelle génération, telles que les services d'informatique en nuage.

Elle a toutefois mis en garde contre le fait que "l'environnement macroéconomique de la JSE est toujours un facteur, de même que la liquidité du marché est également un facteur", faisant référence à l'économie sud-africaine et au manque de volumes d'échanges.

Le revenu de la JSE pour l'année a augmenté de 2 % pour atteindre 2,58 milliards de rands.

(1 $ = 15,3616 rands)